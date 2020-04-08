Inside Bar Pattern mf

Indicatore Crypto_Forex INSIDE Bar Pattern per MT4.

- L'indicatore "INSIDE Bar" è un indicatore molto potente per il trading Price Action.
- L'indicatore rileva i pattern INSIDE Bar sul grafico:
- Bullish INSIDE Bar - Segnale freccia blu sul grafico (vedi immagini).
- Bearish INSIDE Bar - Segnale freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Nessuna rielaborazione, nessun ritardo, rapporto R/R elevato (ricompensa/rischio).
- Con avvisi su PC, dispositivi mobili ed e-mail.
- L'indicatore "INSIDE Bar Pattern" è eccellente da combinare con livelli di supporto/resistenza.

// Qui sono disponibili fantastici robot e indicatori di trading: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.
