EuroSurge MT5

Nessuna parola d’ordine sull’IA, nessun backtest fuorviante — solo trasparenza.
Segnali Live controllati dall’utente:
EuroSurge 3.2 è un sofisticato sistema di trading automatico che è diventato parte integrante del mio portafoglio di trading attivo.
Questo Expert Advisor (EA) è ottimizzato per IC Markets, e consiglio di utilizzare questo broker per ottenere prestazioni ottimali.
Se utilizzi un altro broker, soprattutto per il trading con capitali prop, puoi usare un account IC Markets come fornitore di segnali e replicare le operazioni sul tuo broker preferito.
Filosofia di EuroSurge:
Creare un unico sistema versatile capace di eseguire numerose strategie di trading altamente personalizzabili, invece di suddividere le funzionalità in prodotti separati.
EuroSurge continuerà ad evolversi con aggiornamenti e ampliamenti continui.
Coppie di valute supportate:
-
EURUSD
-
EURGBP
-
GBPUSD
-
XAUUSD
-
AUDCAD
Evoluzione e Impegno:
EuroSurge 3.2 si basa sui feedback della community e sulla mia esperienza personale nel trading, garantendo un miglioramento continuo.
Questa versione introduce miglioramenti significativi rispetto alla v2.5, supportando un ampio insieme di strategie (oltre 70 configurazioni uniche) combinate o adattate a diversi stili di trading.
Dispone inoltre di una gestione del capitale avanzata e di meccanismi di controllo del rischio che si adattano alle condizioni di mercato dinamiche.
Saldo iniziale minimo consigliato:
100 - 300 USD
Nuove funzionalità e miglioramenti della v3.2:
-
Modalità di trading multi-simbolo: consente di operare su più strumenti contemporaneamente.
-
Struttura strategica ampliata:
Ora include oltre 70 strategie attraverso varie configurazioni di trading, con set di strategie dedicati per ciascun simbolo supportato, usando fino a 7 indicatori e le loro varianti (MA, RSI, MACD, Bande di Bollinger, Stocastico, LWMA) per eseguire operazioni con precisione.
-
Filtri temporali e notizie migliorati:
Restrizioni globali sulle ore di trading e un filtro notizie completo (UseNewsFilter) per sospendere o chiudere posizioni durante eventi ad alto impatto, con livelli di impatto e buffer temporali configurabili.
Requisiti minimi di sistema:
A causa della vasta quantità di strategie incluse, questo EA è più esigente in termini di risorse rispetto alla media.
-
Minimo richiesto: 4GB di RAM
-
Consigliato: 8GB di RAM
Assicurati di controllare le risorse del tuo VPS prima dell'acquisto.
Supporto e contatti:
Per qualsiasi domanda, richiesta di personalizzazione o supporto, lascia un commento o inviami un messaggio diretto.
An honest review on the first EA I buy as a trader with a few years of experience : I have been backtesting this EA in every way possible, also done live trading with it. It is exactly as described. The winrate is accurate and even though I haven't had it for the longest time I can already tell you it has been profitable. More importantly, the creator is very concerned with everyone's profits. He makes sure everything works properly for you and is 100% transparent on how he does and sees things. You can ask him any question and he will gladly answer (and fast) That is the biggest plus compared to other creators that tell you you are the problem when their grid system stop working haha (and they will) There is a real logic behind this EA. I can’t imagine the amount of work that has been put in this bot but wow congrats. That is all I can say. All I wish now is for this EA to work for as long as possible and my only regret is not finding it sooner !! 😁