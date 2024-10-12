EuroSurge MT5

5

EuroSurge MT5 v3.2

Nessuna parola d’ordine sull’IA, nessun backtest fuorviante — solo trasparenza.

Segnali Live controllati dall’utente:

Wise Millennial Trader
Contattami se desideri aggiungere il tuo segnale usando EuroSurge.

EuroSurge 3.2 è un sofisticato sistema di trading automatico che è diventato parte integrante del mio portafoglio di trading attivo.
Questo Expert Advisor (EA) è ottimizzato per IC Markets, e consiglio di utilizzare questo broker per ottenere prestazioni ottimali.
Se utilizzi un altro broker, soprattutto per il trading con capitali prop, puoi usare un account IC Markets come fornitore di segnali e replicare le operazioni sul tuo broker preferito.
Contattami per assistenza nella configurazione.

Filosofia di EuroSurge:

Creare un unico sistema versatile capace di eseguire numerose strategie di trading altamente personalizzabili, invece di suddividere le funzionalità in prodotti separati.
EuroSurge continuerà ad evolversi con aggiornamenti e ampliamenti continui.

Coppie di valute supportate:

  • EURUSD

  • EURGBP

  • GBPUSD

  • XAUUSD

  • AUDCAD

Evoluzione e Impegno:

EuroSurge 3.2 si basa sui feedback della community e sulla mia esperienza personale nel trading, garantendo un miglioramento continuo.
Questa versione introduce miglioramenti significativi rispetto alla v2.5, supportando un ampio insieme di strategie (oltre 70 configurazioni uniche) combinate o adattate a diversi stili di trading.
Dispone inoltre di una gestione del capitale avanzata e di meccanismi di controllo del rischio che si adattano alle condizioni di mercato dinamiche.

Saldo iniziale minimo consigliato:

100 - 300 USD

Nuove funzionalità e miglioramenti della v3.2:

Note sui parametri di input
Note di aggiornamento

  • Modalità di trading multi-simbolo: consente di operare su più strumenti contemporaneamente.

  • Struttura strategica ampliata:
    Ora include oltre 70 strategie attraverso varie configurazioni di trading, con set di strategie dedicati per ciascun simbolo supportato, usando fino a 7 indicatori e le loro varianti (MA, RSI, MACD, Bande di Bollinger, Stocastico, LWMA) per eseguire operazioni con precisione.

  • Filtri temporali e notizie migliorati:
    Restrizioni globali sulle ore di trading e un filtro notizie completo (UseNewsFilter) per sospendere o chiudere posizioni durante eventi ad alto impatto, con livelli di impatto e buffer temporali configurabili.

Requisiti minimi di sistema:

A causa della vasta quantità di strategie incluse, questo EA è più esigente in termini di risorse rispetto alla media.

  • Minimo richiesto: 4GB di RAM

  • Consigliato: 8GB di RAM

Assicurati di controllare le risorse del tuo VPS prima dell'acquisto.

Supporto e contatti:

Per qualsiasi domanda, richiesta di personalizzazione o supporto, lascia un commento o inviami un messaggio diretto.
Grazie per il tuo supporto!

Se trovi utile EuroSurge 3.2, ti sarei molto grato se potessi lasciare una recensione per aiutare altri utenti a scoprirlo.


Recensioni 4
KevinDWORZAK
29
KevinDWORZAK 2025.05.27 12:27 
 

An honest review on the first EA I buy as a trader with a few years of experience : I have been backtesting this EA in every way possible, also done live trading with it. It is exactly as described. The winrate is accurate and even though I haven't had it for the longest time I can already tell you it has been profitable. More importantly, the creator is very concerned with everyone's profits. He makes sure everything works properly for you and is 100% transparent on how he does and sees things. You can ask him any question and he will gladly answer (and fast) That is the biggest plus compared to other creators that tell you you are the problem when their grid system stop working haha (and they will) There is a real logic behind this EA. I can’t imagine the amount of work that has been put in this bot but wow congrats. That is all I can say. All I wish now is for this EA to work for as long as possible and my only regret is not finding it sooner !! 😁

Kim Vergil Baer
159
Kim Vergil Baer 2025.05.03 08:13 
 

The EA is completely reliable and it has been profitable specially with the new update. He is also responsive when you message him directly here. The developer, Lackay, has a Youtube channel where he post video updates about his EA. Just search EuroSurgeEA and you'll see his channel, consider subscribing to show support. He is one of the legitimate EA Developer here in MQL5. No questions asked, just buy the EA and see for yourself. 5 STAR RATING FOR YOU BROTHER. 💯👌🏻

Sushil Mehra Kewal Krishan
127
Sushil Mehra Kewal Krishan 2025.04.08 20:47 
 

my first and best EA i want. its working like a charm on both currency pairs. no more words just go for it.

