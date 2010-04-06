Advanced Sniper Robot mq

ADVANCED SNIPER ROBOT è un sistema di trading automatico preciso con un tasso di vincita dell'85+% per i trader professionisti.

Questo EA è uno dei robot di scalping più stabili, coerenti e redditizi al mondo.

È un prodotto originale offerto solo su questo sito Web MQL5.

Questo robot è una versione avanzata del brillante MULTI SNIPER EA.

Usa 2 Set_file dalla sezione "Commenti" per usare/testare la versione EA 25.15

Quindi, rispetto alla versione base MULTI SNIPER EA, la versione avanzata è per le persone con una mentalità ingegneristica a cui piace giocare con molti parametri diversi e adattare il sistema in base alle proprie esigenze. La versione base è per le persone che desiderano installare il sistema una volta e lasciarlo andare.

Funzionalità aggiuntive di ADVANCED SNIPER ROBOT rispetto alla versione base MULTI SNIPER EA:
- Impostazioni di spread aggiuntive.
- Funzione di non copertura.
- Stop loss adattivo alla volatilità regolabile.
- Filtri di uscita regolabili.
- Visualizzazione SWAP per Long/Short.
- Opzioni Fixed_SL e Fixed_TP.

In comune per entrambe le versioni:
- EA imposta automaticamente SL dinamico in base alla volatilità del mercato.
- Robot ha una gestione automatica del rischio (di default) e opzioni di lotto fisso.
- Parametro di sensibilità di ingresso del trade regolabile.
- Nessun trading durante il weekend.
- Filtro del tempo operativo preciso con accuratezza di 1 minuto.
- Visualizzazione SPREAD integrata.
- Robot ha la funzione BreakEven.
- Leva del conto: da 1:30 a 1:2000.
- Le coppie più consigliate sono GBPCAD, GBPAUD.
- Nessun pericoloso trading martingala/griglia. Ogni ordine ha il proprio SL per la protezione del conto.
- Tempo operativo: EA cerca opportunità di ingresso dalla fine della sessione di trading degli Stati Uniti fino alla metà della sessione asiatica in base al filtro temporale nelle impostazioni. Se il sistema non ha aperto ordini durante il tempo operativo, significa che non c'erano segnali di ingresso disponibili sul grafico. Non dimenticare che questo EA sta prendendo di mira il sistema di trading. - Timeframe: solo M15.

Come installare:
- Il sistema richiede un account di trading MT4 con spread ristretti (Raw spread o ECN).
- Apri i grafici GBPCAD, GBPAUD.
- Seleziona il timeframe M15 su ogni grafico.
- Collega Robot a ogni grafico e applica il "Set_file" corrispondente a EA su ogni grafico (prendi tutti i Set_file dalla sezione "Commenti" di questa pagina web). Assicurati che il parametro Trading_Flag = true.
- Imposta il valore Auto-Risk per ogni coppia nelle impostazioni EA in base alle tue esigenze (o usa semplicemente il valore predefinito).
- Robot fa tutto automaticamente: tutto ciò che devi fare è installarlo su MT4 e lasciare il PC in esecuzione (o usa semplicemente VPS).

IMPORTANTE!!! Per le migliori prestazioni del sistema di trading segui le raccomandazioni di seguito:
- ORARIO DI LAVORO: si consiglia vivamente di usare MT4 dove Market_watch = GMT+2 (nel periodo di ora solare) e GMT+3 (nel periodo di ora legale). Se il server del tuo broker ha un fuso orario GMT diverso, sarà necessario modificare le impostazioni orarie di EA. Inviami semplicemente un messaggio a riguardo (per controllare il fuso orario del tuo broker). Ti aiuterò a verificarlo e fornirò i Set_file correlati, se necessario.
- SPREAD e BROKER: è molto importante selezionare un account con spread ridotti (spread grezzo o ECN) per ottenere le migliori prestazioni.
- AGGIORNAMENTI EA: è necessario utilizzare l'ultima versione di EA.
