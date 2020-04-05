TIO Global MT5

Классическая Торговая стратегия возврата к среднему после сильного импульсного движения.

Файлы настроек  + Тесты для всех покупателей в закрытой группе!

Мы имеем:
1-Индикатор Standard Deviation переводится как среднеквадратичное отклонение – математический термин, описывающий показатель рассеивания (дисперсии) значений случайной величины. Она полностью идентична расчету среднеквадратичного отклонения, определяемого относительно периода n как квадратичная разница текущей цены закрытия свечи Close и значения простого скользящего среднего выбранного n-периода, деленного на количество свечей из этого промежутка. В стандартных настройках он равен числу 20.
По сути, кривая индикатора есть не что иное, как волатильность торгов. Кривая никак не связана с направлениями трендов на графике. Она растет по мере развития сильного движения, направленного в любую сторону, и падает, когда диапазон свечей уменьшается.
2-Скользящую среднюю.

И вот Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD= периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.
Это не означает, что у нас все сделки закрываться будут в профит. Средняя цена так же меняется, и у нас уже может закрыться и в минус. Но главное, это что мы не навязываем рынку свои желания, мы берем что нам дает рынок.

Мониторы

  • my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL

  • myfxbook.com/members/0stapBender

Настройки:

max_spread - Максимальный спред

trade buy - Открывать сделки в покупку

trade sell - Открывать сделки в продажу

TIMEFRAMES - Рабочий таймфрейм

Set Name - Название сета

Comments Orders - Комментарии ордеров.

take profit - Тейк в пунктах

stop loss - Стоп

For Magic- Приставка для уникальной магии. Должно быть от 0 до 99.

Depo Per Lot-Автоматический расчет лотов под указанный депозит для минимального лота. Пример: Депозит 10 000, мы хотим торговать 0,02 лотами тогда пишем 5000 и советник делит 10000/5000 и выставляет 0,02

Stop Loss, % of balance - Стоп в % от баланса.

atr period - Период фильтра АТР

atr above -Выше этого уровня АТР сделки не открывать

Use Recovery - Включить закрытие только в плюс

Use arithmetic lot multiplier - включить математическую прогрессию

Grid Step - Шаг сетки

grid step atr - включить шаг сетки по АТР

grid step atr tf - Таймфрейм АТР для шага сетки

grid step atr period - Период для АТР для шага сетки

Max Orders - Максимальное количество ордеров в сигнале

Recovery Factor - Множитель колена

Start Factor Knee - С какого колена начинать умножение

Close grid by - Закрывать сетку по ТП или Скользящей средней

From what bar start reduce TP (0-off) - Через сколько баров начать уменьшать ТП

Step for take reducing - шаг уменьшения

Lower limit for TP - До какого ТП уменьшать

StDev period - Период СТД сигнала

StDev level - Уровень СТД

Include MA as filter - Использовать или нет этот СТД в фильтре по МА

grid order number for tp 0 - колено сетки с которого обнулить tp (0=off)

recovery take profit is n orders- до какого ТП уменьшить 

Panel - Включить или отключить торговую панель.

Enable background -  Включить или отключить задний фон.

AutoClose - значение больше 0 то советник будет закрывать суммарную прибыль по всем открытым позициям. Значение задается в валюте депозита.

Drawdown filter(%), dont open on signal(0-off) - Не открывать по сигналам при просадке больше чем %.

Drawdown filter(%), dont grid continu(0-off) - Не продолжать сетку при просадке больше чем.

Минимальное плечо при котором разрешено открывать сделки ( на случай изменения брокером без предупреждения).

  • Разрешите веб-запросы к следующим URL-адресам для фильтра новостей и определения GMT (удалите пробелы!):

      1. https: //ec.forexprostools.com
      2. https: // www. worldtimeserver.com
      3. http://ec.forexprostools.com/?columns=exc_currency,exc_importance&amp;importance=1,2,3&calType=week&timeZone=15&lang=1

    Параметры настройки времени и дней недели торговли.
    Опция принудительного закрытия всех ордеров в определенное время.


    Потенциальные риски:

    • Реальные результаты торговли могут варьироваться от одного брокера к другому.
    • Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности «Доходность в прошлом не гарантирует доходности в будущем».
    • Торговля деривативами сопряжена с высоким уровнем риска для вашего капитала, и вам следует торговать только теми деньгами, которые вы можете позволить себе потерять.


    Altri dall’autore
    TIO Experience
    Ihar Tsitou
    Indicatori
    Универсальная, очень простая но надёжная торговая стратегия для ловли откатов после сильного импульса. Подходит как для Форекса, Стоков и Бинарных опционов. Чем выше ТФ, тем точнее сигналы, но реже входы. Можно применять как вход для работы по одному(двум) барам, так и для построения небольшой сетки из 3-5 колен как с мартингейлом так и без. Для Бинарных опционов просто время экспирации.  В индикаторе есть алерты, пуш уведомления, уведомления на почту.  Можно настроить расписание работы. Можно н
    FREE
    TIO Minecraft
    Ihar Tsitou
    Indicatori
    Это инструмент для проверки сторонних стрелочных индикаторов с выводом статистики на экран. Так же можно применить для них встроенные фильтры. Или можно вообще создать свою систему из одних только встроенных фильтров. Блок  ADX Включение   ADX   - вкл/выкл использование индикатора   ADX   ( Average   Directional   Movement   Index ); Период   - период используемого индикатора; Уровень   - сигнальный уровень для используемого индикатора; Тип цены   - тип цены для используемого индикатора; Блоки 
    FREE
    TIO Oscillator
    Ihar Tsitou
    Indicatori
    TIO Oscillator - Индикатор собственной разработки, показывающий каждую минуту значения от  М1, М5, М15, М30, Н1, Н4. При превышении критических уровней, например 80 и 20, на всех таймфреймах, мы имеем сильный сигнал на разворот движения.  В индикаторе есть 4 режима подсчета средних значений. Подберите уровни и режимы под свой стиль торговли. Как и все индикаторы, он не Грааль. Это лишь помощник для вашей Торговой Стратегии.
    FREE
    TIO No Limits
    Ihar Tsitou
    5 (1)
    Experts
    TIO No Limits - Универсальный торговый советник использующий умные входы по уровням сопротивления/поддержки и зоны предложения/спроса. Используются фильтры волатильности, фильтры маржинального плеча для управления открытиями дополнительных ордеров, и более десяти вариаций формул для диверсификации входов. Поэтому на разных счетах торги будут не много отличаться. Советник торгует на 18 валютных парах! Мониторы my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC
    TIO Wall Street MT5
    Ihar Tsitou
    Experts
    TIO Wall Street - Это советник профессионального уровня. Его используют трейдеры крупнейших фондов и трейдеры  крупнейших банков для автоматизации своих торговых систем. В советнике есть готовые настройки под некоторые ТС для пар: AUDCAD, USDCAD , EURUSD, GBPUSD и др. Новые настройки под новые пары будут периодично выкладываться в Обсуждении.  Но вам лучше изучить большую и подробную инструкцию, если вы хотите работать как профи и успешно зарабатывать, а не терять деньги на любительский советник
    TIO Hedge Algorithm MT5
    Ihar Tsitou
    Experts
    TIO Hedge Algorithm - Советник работает по хеджирующему авторскому алгоритму. Советник не пытается предсказать куда пойдет рынок, а зарабатывает на любом движении. Советник можно настроить на любой инструмент. Мониторы my.roboforex.com/en/copyfx/traders-mt5/?period=0&sort_by=profit_usd&sort_direction=DESC&match=TIOGLOBAL myfxbook.com/members/0stapBender Настройки Take Profit  - тейк профит в пунктах Start lot - стартовый лот; Point order step - шаг между ордерами Minimal profit for close grid -
    Gold Level 1
    Ihar Tsitou
    Experts
    Символ XAUUSD Timeframe (период) M5 (любой) Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1000 USD   (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей , обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Первого уровня. Мониторы my.roboforex
    Gold Level 2
    Ihar Tsitou
    Experts
    Символ XAUUSD Timeframe (период) M15 (любой) Тип Artificial intelligence Минимальный депозит 1000 USD   (or the equivalent of another currency) Совместимость с ЛЮБЫМ брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT.) Запуск без предварительных настроек  ДА Данный эксперт представляет собой ансамблевую систему моделей , обученный на пространстве синтезированных признаков высокой размерности Второго уровня. Мониторы my.robofore
