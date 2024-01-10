Hitech
- Experts
- Salavat Yulamanov
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
- Hitech Potente sistema di trading! Trading basato solo sui livelli di supporto e resistenza globali. Inoltre, vengono utilizzati filtri su indicatori proprietari. Per il massimo profitto è inclusa una griglia di ordini con chiusura parziale!!!
-
- Segnale
-
myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn
-
- Coppie di valute: GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD, utilizza il lotto minimo
- Per le coppie di valute di rollback, puoi utilizzare un lotto maggiore di AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
- Tempi: M15
- Impostazioni
- Lotti=0,01 Lotto fisso
- Recovery Mode True Chiusura parziale dalla griglia generale degli ordini
- LotsMartinp=1.5 Coefficiente di moltiplicazione del lotto Martin
- Impostazioni del livello di griglia
- FirstNumberp= Linea di assistenza di livello 2
- Coppie di valute negoziabili multivaluta
- Commento Hitech
- Prima di acquistare uno scalper, sii consapevole dei possibili rischi:
- Non commerciare con soldi presi in prestito e con gli ultimi soldi!!!
- Le performance passate non sono una garanzia di redditività futura (il consulente può anche subire perdite).
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.