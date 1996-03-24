GoldExcel MT5

benvenuto a   Versione GoldExcel EA MT5 , trading valido per la coppia di valute XAUUSD (GOLD) di oggi. È stato progettato dal nostro team per gestire account regolari, account sponsorizzati e attività. Non utilizzare il trading ad alta frequenza.

IMPORTANT! After purchase contact me for any ongoing bonus, manual and installation guide, also for risk assessment if you use prop etc.

Il prezzo iniziale aumenta ogni poche settimane.

Live €1K account:   https://t.ly/WwWCf

Conto di prova ICMarkets: https://www.mql5.com/en/signals/2133192

JinZhuo   Questa è una strategia di trading giornaliero che utilizza solo coppie d'oro. Le coppie d'oro sono ideali per questo tipo di trading grazie alla loro elevata volatilità giornaliera, all'elevata volatilità e alla correlazione tra movimenti e valori di mercato aperto. L’oro ha una migliore liquidità nel complesso e quindi generalmente si comporta sempre meglio.

GoldExcel è un classico esempio di sistema che sfrutta l'azione dei prezzi e il trading basato sul tempo per ottenere vantaggi superiori dimostrati in precedenti test a lungo termine. Inoltre, i risultati effettivi delle negoziazioni di futures sono direttamente coerenti con i dati storici dei test, il che dà ai clienti fiducia negli sviluppi futuri del sistema. GoldExcel è molto semplice ma efficace. Utilizziamo i mercati aperti come catalizzatore per identificare i primi movimenti delle coppie d'oro durante le prime negoziazioni negli Stati Uniti. L'utilizzo di un hard stop da 5$ sull'oro protegge tutte le tue operazioni quotidiane. A causa della logica naturale del mercato che prevede l'azione dei prezzi di scambio nel tempo, GoldExcel si muove anche nel tempo.

eccellenza dorata   Apri solo un'operazione alla volta e non utilizzare nessun altro metodo per accumulare o aggiungere più operazioni oltre alle tue perdite. Ciò consente agli utenti di stimare facilmente il rischio di ribasso di ogni operazione prima di chiuderla.

GoldExcel utilizza una funzione di aggiornamento che aumenta la dimensione del lotto per il giorno successivo se i rendimenti del giorno precedente sono bassi. Poiché il sistema è stabile senza ripristino, i clienti possono scegliere se utilizzare o meno il ripristino (backtest nella sezione commenti). È una decisione personale. Tuttavia, i tassi di successo storici raggiungono l'85%, quindi è possibile utilizzare un recupero più elevato per migliorare le prestazioni. I clienti possono rimuovere la funzionalità di ripristino ed eseguire lo stesso test in batch impostando l'input <aumento batch dopo la perdita> = 1.0.

JinZhuo   È vantaggioso per gli utenti generali e i commercianti. GoldExcel ti aiuterà a risolvere rapidamente il problema e ti consentirà di continuare a effettuare transazioni con il tuo conto di risparmio. GoldExcel non è un robot di trading ad alta frequenza e non viola le regole sul volume di scambi eccessivi, rendendolo adatto a qualsiasi attività (a condizione che gli spread XAU siano disponibili regolarmente). Fondamentalmente, è una soluzione perfetta per ogni trader. Per i piccoli trader, funziona con conti a partire da $50. Questo sistema non funzionerà finché non si aprirà il mercato americano. Quindi ho finito con tutte le notizie importanti ed evito di pubblicare notizie.

Panoramica della strategia:

  • Coppia di valute: XAUUSD (Oro)
  • Deposito minimo: $50.
  • Tempo richiesto: 30 minuti
  • Citazione del broker: Un buon broker offrirà uno spread sull'oro di circa 10-15 centesimi o meno. (IC/Fusion/VT/Axi//Pepperstone/Tickmill/Vantage/Tradeview, ecc.)
  • Tipo di conto: Spread bassi, commissioni incluse. (grezzo/rasoio/ecn)
  • Opzioni del broker: Pepperstone con IC Markets, Raw e Razor hanno gli spread più bassi.
  • importante:   Gli spread bassi sull’oro sovraperformano gli spread elevati. Ho visto spread superiori a 80 centesimi con alcuni broker scadenti. Obiettivo: 10 centesimi (ad esempio, IC è solitamente 5 centesimi).
  • Tipo di conto: copertura o compensazione, si applica anche il FIFO.
Caratteristiche commerciali:
  • offerte giornaliere uniche
  • Accedi: effettua un ordine in sospeso
  • Uscita: tramite uno stop loss o un trail profit.
  • Il limite di perdita è di $ 5 e il profitto per operazione è di $ 5.
  • Funzione di arresto di emergenza integrata.
  • Le prenotazioni possono essere cancellate o interrotte in qualsiasi momento a partire dalle 19:00 ora del Regno Unito.
  • Non sono previsti trasferimenti giornalieri o transazioni il giorno successivo.
  • Il VPS non è obbligatorio ma consigliato
  • La configurazione è semplice. Gli orari batch e GMT possono essere modificati solo se necessario.
  • Puoi trovare il backtest e tutti i file di configurazione necessari nei commenti.

Il backtest in MT5 è l'ideale per qualsiasi trader perché le simulazioni sono accurate al 99% e memorizzano molti più dati rispetto ai server MT4. Anche se intendi fare trading su MT4, ti consigliamo di utilizzare MT5 come mezzo. Entrambe le versioni EA funzionano allo stesso modo sui conti reali. Prova MT4 con il file di configurazione fornito nei commenti.


