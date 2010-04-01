Guarda i video tutorial del Market su YouTube
Come acquistare un Robot di Trading o un indicatore
Esegui il tuo EA
hosting virtuale
hosting virtuale
Prova un indicatore/robot di trading prima di acquistarlo
Vuoi guadagnare nel Market?
Come presentare un prodotto per venderlo con successo
Sfortunatamente, "DMF AI Vendors Copy" non è più disponibile per l'acquisto.
Se hai già acquistato questo prodotto in precedenza, puoi continuare a utilizzarlo senza alcuna limitazione e installare nuove copie finché hai ancora attivazioni:
- Apri il tuo terminale Metatrader 4.
- Specifica le credenziali dell'account MQL5.community nelle impostazioni: menu Strumenti\Opzioni\Community.
- Vai alla scheda "Market" e poi alla scheda "Acquistati".
- Fai clic sul pulsante "Installa" situato a destra del nome del prodotto.
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione.
Scopri altre app MetaTrader 4
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intel
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (8)
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Presentazione Quantum Emperor EA , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
PUNTELLO AZIENDA PRONTO! ( scarica SETFILE ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal -> click here JOIN PUBLIC GROUP: Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
EA Gold Stuff è un Expert Advisor progettato specificamente per il trading di oro. L'operazione si basa sull'apertura degli ordini utilizzando l'indicatore Gold Stuff, quindi l'EA lavora secondo la strategia "Trend Follow", che significa seguire la tendenza. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui. Puoi ottenere una copia gratuita del nostro indicatore Strong Support e Trend Scanner, per favore scrivi in privato. M Contattami subito dopo l'acquisto per avere le impostazio
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.95 (37)
L'EA Trend Ai è progettato per funzionare con l'indicatore Trend Ai, che eseguirà la propria analisi di mercato combinando l'identificazione del trend con punti di ingresso e avvisi di inversione attivabili, e acquisirà tutti i segnali dell'indicatore in modo completamente automatico! L'EA contiene una serie di parametri esterni completamente regolabili che consentono al trader di personalizzare l'expert in base alle proprie preferenze. Non appena appare il punto verde, l'EA si preparerà per u
Local Trade Copier EA MT4
Juvenille Emperor Limited
4.96 (104)
Sperimenta una copia di trading eccezionalmente veloce con il Local Trade Copier EA MT4 . Con la sua facile configurazione in 1 minuto, questo copiatore di trading ti consente di copiare i trades tra diversi terminali di MetaTrader sullo stesso computer Windows o su Windows VPS con velocità di copia ultra veloci inferiori a 0.5 secondi. Che tu sia un trader principiante o professionista, Local Trade Copier EA MT4 offre una vasta gamma di opzioni per personalizzarlo alle tue esigenze specifiche.
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (146)
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Trade Assistant MT4
Evgeniy Kravchenko
4.42 (192)
It helps to calculate the risk per trade, the easy installation of a new order, order management with partial closing functions, trailing stop of 7 types and other useful functions. Additional materials and instructions Installation instructions - Application instructions - Trial version of the application for a demo account Line function - shows on the chart the Opening line, Stop Loss, Take Profit. With this function it is easy to set a new order and see its additional characteris
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta: CLICCA QUI Canale Quantum King: Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola il tuo trading con precisione e disciplina. Quantum King EA un
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (71)
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk. EA is opt
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Mon Scalper MT4
Xuan Bach Nguyen
Mon Scalper - Dual-Trendline Breakout Scalping Expert Mon Scalper is a specialized Expert Advisor designed exclusively for gold (XAUUSD) trading. It utilizes a unique dual-trendline strategy to identify strong trends and breakout points, executing trades automatically based on market conditions. Join My MQL5 Channel for the Latest Updates! Real-Time Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2281529 Pricing : Launch Price : $199 Incremental Price Increase : The price will increase by $100 after
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (422)
Benvenuto a Trade Manager EA, lo strumento definitivo per la gestione del rischio , progettato per rendere il trading più intuitivo, preciso ed efficiente. Non è solo uno strumento per l'esecuzione degli ordini, ma una soluzione completa per la pianificazione delle operazioni, la gestione delle posizioni e il controllo del rischio. Che tu sia un principiante, un trader avanzato o uno scalper che necessita di esecuzioni rapide, Trade Manager EA si adatta alle tue esigenze, offrendo flessibilità s
Capybara EA è un sistema avanzato e automatizzato che segue il trend basato sull'indicatore Hama. Se il mercato diventa ribassista e l'indicatore diventa rosso l'EA venderà, se il mercato diventa rialzista e l'indicatore diventa blu l'EA acquisterà. L'EA è in grado di rilevare con precisione l'inizio di trend rialzisti e ribassisti e controllerà le operazioni aperte in stile martingala/griglia finché non raggiunge TP. Coppie consigliate: tutte le principali coppie come eurusd; audusd; GBPSD; nzd
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
EA Aurum Trader combina un breakout e una strategia trend-following con un massimo di due operazioni al giorno. Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere bonus personali! È possibile ottenere una copia gratuita del nostro forte supporto e Trend Scanner indicatore, si prega di pm. Io! Si prega di notare che non vendo i miei EA o set speciali su telegram, è disponibile solo su Mql5 e i miei file set sono disponibili solo sul mio blog qui. Fai attenzione ai truffatori e non comprare a
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie. L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gatto MT4) non è solo un semplice copiatore locale di operazioni; è un quadro completo di gestione del rischio ed esecuzione, progettato per le sfide del trading moderno. Dai challenge delle prop firm alla gestione dei conti personali, si adatta a ogni situazione grazie a una combinazione di esecuzione robusta, protezione del capitale, configurazione flessibile e gestione avanzata delle operazioni. Il copiatore funziona sia in modalità Master (mittente) che
Pingo Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex. Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media. MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Come funziona Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti. Il rob
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Scalp Unscalp è un sistema di scalping bidirezionale a breve termine che cerca di ottenere rapidamente profitto da ingressi molto precisi. Segnale live di Scalp Unscalp in arrivo! Il prezzo attuale aumenterà. Prezzo limitato 99 USD Nessuna griglia, nessun martingala. Ogni operazione è indipendente Stop loss fisso disponibile, con sistema virtuale di trailing stop dinamico Pannello di trading interattivo e impostazioni precise della dimensione del lotto Consigliato Grafico: EURUSD, GBPUSD, USDCH
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You buy a unique opportunity not an EA. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1200 | 3/10 spot remains Next price will be: $1600 | 10/10 spot remains Next price will be: $2000 | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is
Dark Gold is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on Dark Support Resistance indicator (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you Buy this Expert Advisor you can write a feedback at market and get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (171)
Indicatore top per MT5 che fornisce segnali accurati per entrare in un trade senza riverniciare! Può essere applicato a qualsiasi attività finanziaria: forex, criptovalute, metalli, azioni, indici. La versione MT5 è qui Fornirà segnali di trading piuttosto precisi e ti dirà quando è meglio aprire un trade e chiuderlo. Guarda il video (6:22) con un esempio di elaborazione di un solo segnale che ha ripagato l'indicatore! La maggior parte dei trader migliora i propri risultati di trading dura
ThraeX – Scalping su M1 (DAX, XAU, etc) Ispirato alla disciplina e alla precisione dell’epoca romana, ThraeX è un Expert Advisor (EA) specializzato per MetaTrader 4 , progettato appositamente per il trading ad alta frequenza sul grafico a 1 minuto (M1) . È concepito per gestire le rapide fluttuazioni del mercato, mirando a individuare e reagire ai movimenti di prezzo a breve termine con grande velocità e adattabilità. Caratteristiche principali: ️ Logica di scalping per M1 – Progettato per p
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
5 (1)
L'EA Atlantis segue una strategia di breakout specificamente progettata per l'oro, al fine di catturare i forti movimenti di prezzo che si verificano quando il mercato dell'oro supera i livelli chiave di domanda e offerta. Non si tratta di una strategia martingala o a griglia. L'EA funziona con uno stop loss dinamico e ha anche uno stop interno automatico integrato quando cambia il trend. Questo EA cercherà le configurazioni di trading ideali 24 ore su 24. Coppia consigliata: xauusd m1, m15 o m
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Exorcist Bot is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Aurum AI – La potenza dell'intelligenza artificiale per il trading dell'oro (XAU/USD) Scopri tutto il potenziale della tecnologia nel trading! Aurum AI è un esperto consulente rivoluzionario progettato per garantire performance stabili e sicure sul mercato dell'oro. Combina la potenza dell'intelligenza artificiale, analisi precise delle tendenze e un rigoroso controllo del rischio per rendere ogni operazione il più efficace possibile. Promozione Discount - 40%. 3 copies available at a price of
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Day Trader Master è un sistema di trading completo per i day trader. Le systeme se compose de due indicatori. Un indicar est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de fleche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicaur gratuitement. Le deuxième indicaur è un indicaur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. GLI INDICATORI NON SI RIPETONO E NON RITARDANO! Usare questo sistema è molto semplice. Devi solo seguire i segnali del
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (560)
EA Black Dragon funziona con l'indicatore Black Dragon. L'EA apre uno scambio in base al colore dell'indicatore, quindi è possibile aumentare la rete di ordini o lavorare con uno stop loss. IMPORTANTE! Contattami subito dopo l'acquisto per ricevere istruzioni e un bonus! Il monitoraggio del lavoro reale, così come i miei altri sviluppi, possono essere visualizzati qui: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Tutte le impostazioni possono essere trovate qui! Parametri in entrata: ·
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (1)
- Final real price is 999$ - Discount and price is 99$, Price will be 200$ after 4 purchases . - Lifetime update free Welcome, Gold GANN Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed small Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam The Gann Gold EA is High safety by small fix Stop Loss, which sets trades based on good risk to reward ratio(1:3). It is fully worked on exploiting the volatility of the Gold market by trading the GANN Pattern with many AI conditions to find best positio
Trend Following Pro
Yeoh Kia Gee
TREND FOLLOWING PRO EA 1. OVERVIEW The Trend-Following EA is an automated trading system designed to capitalize on market trends using moving averages. By analyzing price momentum, this EA identifies optimal trade entries and exits, ensuring effective trend-based trading. It is suitable for traders who prefer a systematic approach to following market movements without manual intervention. 2. Trading Strategy The EA identifies trend direction based on the crossover of Fast and Slow Moving Averag
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (4)
Game Changer è un indicatore di tendenza rivoluzionario, progettato per essere utilizzato su qualsiasi strumento finanziario, per trasformare il tuo Metatrader in un potente analizzatore di trend. L'indicatore non ridisegna e non subisce ritardi. Funziona su qualsiasi intervallo temporale e aiuta a identificare i trend, segnala potenziali inversioni, funge da meccanismo di trailing stop e fornisce avvisi in tempo reale per risposte tempestive del mercato. Che tu sia un trader esperto, un profess
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
The product will copy all telegram signal to MT4 ( which you are member ) , also it can work as remote copier. Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
BLACK FRIDAY SALE 30% OFF!!! Only 1 copy left for $149. Tomorrow price --> $199 Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains sprea
Greedy Golden MT4
Mihails Babuskins
4.75 (4)
Recommended: it's better to use in accounts with lower swap or swap-free accounts. SEE AND COMPARE WITH OTHER EA's , Real monitoring signals: Greedy Golden +1000% Signal Contact me after payment to send you the user manual PDF file See the real monitoring signal in my profile. Use only on gold and on the BUY direction. Trading gold is attractive to many traders due to the high volatility and depth of the market. Should we invest in gold or just scalp it? Answering this question is a big cha
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Introducing Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (4)
BB Scalping Expert è il mio ultimo, potente capolavoro di breakout/scalping e non-martingala per fare trading sull'oro con precisione! Questo sistema sfrutta i breakout utilizzando la combinazione delle bande di Bollinger e dell'indicatore a zig-zag. Vengono piazzati più ordini pendenti al massimo e al minimo delle bande di Bollinger; quando si attiva, viene attivato un trailing stop che segue il prezzo di breakout fino a quando gli ordini non vengono fermati. L'EA utilizza l'indicatore a zig-za
Bitcoin Smart EA
Vasiliy Strukov
4.67 (12)
Bitcoin Smart EA funziona con l'esclusivo indicatore MAFilling Trend. È una strategia molto semplice ma efficiente e le impostazioni uniche e flessibili rendono questo EA estremamente versatile e ti aiuteranno a creare risultati ottimali per i tuoi scambi. Funziona molto bene sulle criptovalute e su qualsiasi valuta e oro su time frame m15 o m30. I risultati in tempo reale possono essere visualizzati qui . Contattami subito dopo l'acquisto per ottenere il bonus personale! Impostazioni e manual
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average, ADX, and High/Low Level indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities, DS Gold Robot constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
L'indicatore " Dynamic Scalper System " è progettato per il metodo di scalping, ovvero per il trading all'interno di onde di trend. Testato sulle principali coppie di valute e sull'oro, è compatibile con altri strumenti di trading. Fornisce segnali per l'apertura di posizioni a breve termine lungo il trend, con ulteriore supporto al movimento dei prezzi. Il principio dell'indicatore. Le frecce grandi determinano la direzione del trend. Un algoritmo per generare segnali per lo scalping sotto fo
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.69 (13)
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
GOLD EAgle mt4
Evgenii Aksenov
4.67 (118)
Big sale 50% OFF! Price $299. Regular price $599 All our signals are now available on myfxbook: click here Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. GOLD EAGLE is a swing strategy that is for the market in flat, which is 80-
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Sono rimaste solo 2/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Trade Panel è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading. Attenzione, l'applicazione non funziona nel tester di strategia. Prima dell'acquisto, puoi testare la versione demo su un conto demo. Versione demo qui . Istruzioni complete qui . Commercio. Ti consente di eseguire operazioni di trading con un clic: Apri ordini e posizioni pendenti con calco
Theranto v3
Hossein Davarynejad
////// THEHRANTO V3 /////// **** Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals https://www.nxfx.ca/
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.45 (47)
ONLY TODAY !!! - BLACK FRIDAY! ->> Buy Forex GOLD Investor with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends today! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it! After purchase, contact me to get your BONUS EA! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 2
Risk Killer AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI , diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin . RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset. Dopo l'acquisto, per ottenere la chiave API e il manuale utente: 1. lascia un commento richiedendoli, 2. inviami una mail diretta (mail nel gruppo dedicato sotto)
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Il MT4 to Telegram Signal Provider è uno strumento facile da usare e completamente personalizzabile che consente l'invio di segnali a Telegram, trasformando il tuo account in un fornitore di segnali. Il formato dei messaggi è completamente personalizzabile! Tuttavia, per un uso semplice, puoi anche optare per un modello predefinito e abilitare o disabilitare parti specifiche del messaggio. [ Dimostrativo ] [ Manuale ] [ Versione MT5 ] [ Versione Discord ] [ Canale Telegram ] New: [ Telegram To
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Promo lancio! Sono rimaste solo poche copie a 449$! Prossimo prezzo: 599$ Prezzo finale: 999$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal -> click here New live signal: https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk : https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP: Click here Parameter overview Gold Trade Pro si unisce al club degli EA che commerciano oro, ma con una grand
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
The Best Oil Trading Robot in the World. Crude Oil Robot is the undisputed, top-tier trading robot designed for the XTIUSD or any crude instrument offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a highly specialized system built exclusively for the crude oil market, utilizing unique technologies not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil