CalendarioSezioni

Calendario Economico

Paesi

Revisione della Politica Monetaria della South African Reserve Bank (South African Reserve Bank Monetary Policy Review)

Paese:
Sud Africa
ZAR, Rand sudafricano
Sorgente:
Banca Centrale Sudafricana (SARB) (South African Reserve Bank (SARB))
Settore
Denaro
Medio
Prossimo Evento Importanza

La SARB pubblica una dettagliata Revisione della Politica Monetaria due volte l'anno. Rendendo queste informazioni disponibili al grande pubblico, la banca mira ad aiutare la popolazione a comprendere gli obiettivi della politica monetaria. Il rapporto riguarda gli sviluppi nazionali e internazionali che influenzano le fasi della politica monetaria. Oltre alla pubblicazione, i funzionari della Banca presentano la revisione in forum economici e grandi centri in tutto il Sudafrica.

La revisione comprende gli attuali sviluppi economici globali, i rischi finanziari globali e lo stato dell'economia sudafricana. In particolare, presenta importanti indicatori economici, come gli indici del PIL, della fiducia delle imprese e della fiducia dei consumatori, nonché dati sulla crescita dell'economia per settore. Pubblicando queste informazioni, la Reserve Bank mira a spiegare le misure adottate dalla Reserve Bank of South Africa, i tassi di interesse stabiliti e le prospettive per il rand sudafricano. La revisione include anche le precedenti dichiarazioni del governatore della Reserve Bank.

È una delle principali pubblicazioni che fornisce le informazioni più complete sulle misure adottate dalla SARB e una panoramica dell'attuale situazione economica nel Paese e nel mondo. Pertanto, la pubblicazione è fortemente monitorata dagli analisti in Sudafrica e in tutto il mondo.