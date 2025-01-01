Il Discorso del Governatore della Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) è un evento che ha il maggiore impatto sul tasso del dollaro neozelandese tra tutte le dichiarazioni pubbliche fatte dai rappresentanti rb. La retorica del Governatore riflette la posizione ufficiale della RBNZ. Se alcuni accenni a un inasprimento della politica monetaria da parte della Reserve Bank sono contenuti nel discorso del Governatore, potrebbe influenzare positivamente le quotazioni nzD.