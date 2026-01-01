Lo Union Budget Release viene presentato una volta all'anno. Il 1 ° febbraio, il governo indiano rappresentato dal Ministro delle Finanze presenta il bilancio del paese per il prossimo anno fiscale, che inizia il 1 ° aprile. Il Budget Release presenta una dichiarazione della visione economica del governo e delle principali iniziative politiche volte ad aumentare la prosperità del paese.

Lo Union Budget è il documento finanziario annuale dell'India che fornisce dettagli sulle entrate e le spese governative previste per questo particolare anno fiscale. Questo è il documento più completo che esamina tutte le sfere del governo e della vita sociale, nonché determina gli obiettivi di sviluppo per l’anno successivo. Alcuni obiettivi chiave evidenziano l'importanza dello Union Budget in India. Tra questi ci sono i seguenti: allocazione efficiente delle risorse, riduzione della disoccupazione, controlli dei prezzi per controllare le fluttuazioni e cambiamenti nella struttura fiscale. Lo Union Budget Release contiene anche informazioni sulla previsione di crescita del PIL indiano per l’anno fiscale successivo.

Lo Union Budget Release ha una forte influenza sulle quotazioni della rupia indiana e sugli indici nazionali. Quasi sempre, l'uscita è seguita da fluttuazioni dei mercati, la cui natura dipende dalla retorica e dalla reazione di economisti e politici.