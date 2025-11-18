Trade Panel: un assistente commerciale multifunzionale

🔥Trade Panel🔥 è un assistente commerciale multifunzionale. L'applicazione contiene più di 50 funzioni di trading per il trading manuale e consente di automatizzare la maggior parte delle operazioni di trading.
✅ Commercio. Permette di effettuare operazioni di trading con un clic:
- Apri ordini e posizioni in sospeso con calcolo automatico del rischio.
- Apri più ordini e posizioni con un clic.
- Apri la griglia degli ordini.
- Ordini aperti su più simboli con un clic.
- Chiudere gli ordini e le posizioni in sospeso per gruppi.
- Inversione di posizione (chiudi Acquista > apri Vendi e chiudi Vendi > apri Acquista).
- Blocco di una posizione (equalizzare i volumi delle posizioni di acquisto e di vendita aprendo una posizione con il volume mancante).
- Chiusura parziale di tutte le posizioni con un clic.
- Impostare take profit e stop loss per tutte le posizioni allo stesso livello di prezzo.
- Impostare lo stop loss per tutte le posizioni al livello di pareggio della posizione.
✅ Durante l'apertura di ordini e posizioni, è possibile applicare le seguenti funzioni:
- Distribuzione del volume calcolato tra più ordini o posizioni (quando si aprono più ordini e posizioni con un clic).
- Visualizzazione dei livelli di negoziazione dell'ordine aperto sul grafico.
- Aprire una posizione solo se lo spread attuale non supera quello specificato.
- Rapporto automatico tra take profit e stop loss.
- Stop loss e take profit virtuali.
- Aumento automatico dello stop loss e del take profit in base all'entità dello spread corrente.
- Calcolo del take profit e dello stop loss in base alle letture dell'indicatore ATR.
- Impostazione della data di scadenza di un ordine in sospeso.
- Impostazione del trailing per un ordine in sospeso (l'ordine in sospeso viene automaticamente spostato dietro il prezzo corrente a una distanza specificata).
- Possibilità di gestire il pannello ordini e posizioni aperto da terminale mobile (telefono).
✅ Risk Manager e report di trading. Permette di analizzare la cronologia delle negoziazioni:
- Visualizza la cronologia delle negoziazioni su un grafico. Consente di scegliere di visualizzare sul grafico solo le posizioni di acquisto, vendita, profitto e perdita.
- Crea un report di trading per il simbolo corrente o per l'intero account.
✅ Ti consente di controllare il rischio sul tuo conto di trading:
- Mostra i profitti giornalieri, settimanali e mensili.
- Limita le perdite giornaliere, settimanali e mensili.
- Limita i profitti giornalieri, settimanali e mensili.
- Limita il numero di transazioni al giorno.
✅ Una volta raggiunto il limite, l'applicazione può:
- Mostra messaggi sul grafico, invia notifiche al tuo telefono o invia un'e-mail.
- Chiudere tutti gli ordini e le posizioni in sospeso.
- Blocca le posizioni (equalizza i volumi delle posizioni di acquisto e vendita aprendo una posizione con il volume mancante).
- Chiudere il terminale fino al giorno successivo.
✅ Ordini OCO. Consente di creare ordini OCO.
Gli ordini OCO sono due ordini in sospeso collegati da una funzione di annullamento reciproco: quando un ordine viene eseguito, il secondo viene eliminato.
✅ Chiusura di ordini e posizioni. Consente di chiudere tutti gli ordini e le posizioni in sospeso se il profitto o la perdita totale delle posizioni raggiunge un valore specificato:
- È possibile chiudere ordini e posizioni sul simbolo corrente o sull'intero conto.
- Può tenere conto dei profitti sulle posizioni Acquisto+Vendita, oppure solo Acquisto o solo Vendita.
- È possibile chiudere tutte le posizioni e gli ordini oppure solo i tipi selezionati.
✅ Compiti. Consente di impostare attività differite per l'apertura e la chiusura di ordini e posizioni:
Compiti viene attivata quando viene raggiunto il tempo specificato, quando il prezzo tocca la riga dell'attività o quando viene attivata un'altra attività.
Compiti può aprire o chiudere qualsiasi tipo di ordine e posizione.
✅ Funzione trailing stop. Consente di impostare una funzione di trailing stop per una posizione (spostando lo stop loss verso il profitto in base a uno specifico algoritmo).
- 7 tipi di trailing stop.
- Ha una funzione "Start".
- È possibile utilizzare lo stop loss virtuale.
✅ Funzione BreakEven. Consente di impostare una funzione di BreakEven per una posizione (quando viene raggiunto un profitto specificato, sposta lo stop loss al prezzo di apertura della posizione):
- Il numero di livelli di BreakEven per posizione non è limitato.
- Consente di impostare l'offset tra il prezzo di apertura della posizione e il prezzo di stop loss.
- È possibile utilizzare lo stop loss virtuale.
- Consente di impostare la distanza in una delle quattro opzioni di misurazione: in punti, come percentuale di stop loss, come percentuale di take profit o prezzo.
✅ Funzione di Partial Close. Permette di impostare la funzione di Partial Close della posizione (chiusura di una parte della posizione al raggiungimento di un profitto o di una perdita specificati):
- Il numero di livelli di Partial Close per posizione non è limitato.
- Consente di impostare il volume di chiusura in una delle tre opzioni di misurazione: dimensione fissa del lotto, % della dimensione corrente del lotto, % della dimensione iniziale del lotto.
- Consente di impostare la distanza in una delle cinque opzioni di misurazione: in punti, in percentuale di stop loss, in percentuale di take profit, in prezzo, punti + trailing.
✅ Notifiche. Consente di impostare un avviso che verrà attivato quando il prezzo tocca una linea specificata o raggiunge un orario specificato.
Gli avvisi possono essere visualizzati su un grafico e nei messaggi inviati via e-mail o tramite telefono cellulare.
✅ Gestione dei grafici. Consente di cambiare i simboli sui grafici e di analizzare i dati su simboli diversi:
- È possibile creare fino a 4 elenchi di simboli. L'elenco dei simboli e il relativo nome sono specificati dall'utente.
- Puoi selezionare un simbolo come Preferito.
- Un elenco separato di simboli che hanno ordini e posizioni aperti.
- I pulsanti con un simbolo possono essere evidenziati in qualsiasi colore.
✅ Pannello informativo. Mostra le informazioni attuali sul simbolo:
- Spread.
- Tempo rimanente fino alla chiusura della barra corrente.
- Profitto sul simbolo corrente.
- Numero di posizioni e relativo volume di scambi.
- Letture dell'indicatore ATR.
- Riserva di carica dell'indicatore ATR.
- Prezzo di pareggio per le posizioni sul simbolo attuale.
✅ Gestione di ordini e posizioni. Consente di gestire le impostazioni di ordine e posizione:
- Modifica lo stop loss e il take profit.
- Modifica lo stop loss virtuale e il take profit.
- Modifica la funzione trailing stop.
- Modifica la funzione breakeven.
- Modifica la funzione partial close.
- Chiusura totale o parziale di una posizione.
- Eliminazione automatica di un ordine in sospeso a un orario o prezzo specificato.
✅ Gestione della griglia degli ordini. Consente di gestire le impostazioni della griglia degli ordini:
- Modifica lo stop loss e il take profit di tutti gli ordini della griglia.
- Modifica lo stop loss virtuale e prendi profitto da tutti gli ordini della griglia.
- Imposta la funzione trailing stop per la griglia degli ordini.
- Imposta la funzione di breakeven per la griglia degli ordini.
- Chiusura totale o parziale della griglia degli ordini.