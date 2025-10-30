EQUITY PARAGON EA — Sistema di trading automatico moderno basato sull’Equity per XAUUSD (Oro)
Equity Paragon EA è un algoritmo di trading di nuova generazione che gestisce le operazioni tramite il controllo dinamico dell’equity del conto,
invece dei tradizionali livelli di Stop Loss / Take Profit (SL/TP).
Questo Expert Advisor è stato progettato per i trader che cercano stabilità, sicurezza e una crescita costante del capitale,
evitando al tempo stesso eccessive ottimizzazioni e strategie troppo aggressive.
⚙️ Caratteristiche principali:
-
Coppia di trading: XAUUSD (Oro)
-
Timeframe: H1 (con analisi dei pattern opzionale su M5–M30)
-
Deposito minimo: $100
-
Deposito consigliato: $500–$1000
-
Tipo di conto: Qualsiasi (preferibilmente RAW/ECN)
-
Leva: 1:100 o 1:500
L’EA può utilizzare un filtro orario, limitando le operazioni alle sessioni di Londra e New York (10:01–20:01 ora del broker).
💡 Modello di prezzo progressivo:
Equity Paragon EA segue un modello di prezzo dinamico, che varia in base alla domanda e agli aggiornamenti futuri.
-
Prezzo di lancio: $100
-
Prezzo attuale: $127.99
Il prezzo continuerà ad aumentare gradualmente con l’aumentare della domanda e il rilascio di nuove versioni.
(L’opzione di noleggio non è attualmente disponibile.)
🧠 Strategia e protezione del capitale:
L’EA utilizza un sistema esclusivo di controllo dell’Equity, che consente di gestire in modo adattivo i drawdown e proteggere i profitti.
Principali meccanismi di protezione:
-
Blocco progressivo dei profitti (Step-by-step Profit Locking)
-
Trailing Stop intelligente (Smart Trailing Stop)
-
Funzione Breakeven (punto di pareggio automatico)
📊 SEGNALE LIVE:
Puoi visualizzare il segnale di trading in tempo reale qui:
👉 https://www.mql5.com/en/signals/2339469?source=Site+Signals+My
👥 Comunità e guida utente:
Unisciti al canale ufficiale della community e scarica la guida completa per l’installazione e la configurazione dell’EA:
👉 https://www.mql5.com/en/channels/01de46b13943dc01
All’interno del gruppo potrai:
-
Fare domande e ricevere supporto
-
Condividere i tuoi risultati
-
Restare aggiornato sulle novità
-
Ottenere consigli e impostazioni personalizzate
Equity Paragon EA combina semplicità, affidabilità e gestione del rischio adattiva.
Garantisce una crescita controllata del capitale e una protezione efficace del deposito,
evitando gli errori più comuni dei sistemi di trading automatico tradizionali.
🔗 Link al prodotto:
https://www.mql5.com/en/market/product/153093