EQUITY PARAGON EA — Sistema di trading automatico moderno basato sull’Equity per XAUUSD (Oro)

Equity Paragon EA è un algoritmo di trading di nuova generazione che gestisce le operazioni tramite il controllo dinamico dell’equity del conto,

invece dei tradizionali livelli di Stop Loss / Take Profit (SL/TP).

Questo Expert Advisor è stato progettato per i trader che cercano stabilità, sicurezza e una crescita costante del capitale,

evitando al tempo stesso eccessive ottimizzazioni e strategie troppo aggressive.

⚙️ Caratteristiche principali:

Coppia di trading: XAUUSD (Oro)

Timeframe: H1 (con analisi dei pattern opzionale su M5–M30)

Deposito minimo: $100

Deposito consigliato: $500–$1000

Tipo di conto: Qualsiasi (preferibilmente RAW/ECN)

Leva: 1:100 o 1:500

L’EA può utilizzare un filtro orario, limitando le operazioni alle sessioni di Londra e New York (10:01–20:01 ora del broker).

💡 Modello di prezzo progressivo:

Equity Paragon EA segue un modello di prezzo dinamico, che varia in base alla domanda e agli aggiornamenti futuri.

Prezzo di lancio: $100

Prezzo attuale: $127.99

Il prezzo continuerà ad aumentare gradualmente con l’aumentare della domanda e il rilascio di nuove versioni.

(L’opzione di noleggio non è attualmente disponibile.)

🧠 Strategia e protezione del capitale:

L’EA utilizza un sistema esclusivo di controllo dell’Equity, che consente di gestire in modo adattivo i drawdown e proteggere i profitti.

Principali meccanismi di protezione:

Blocco progressivo dei profitti (Step-by-step Profit Locking)

Trailing Stop intelligente (Smart Trailing Stop)

Funzione Breakeven (punto di pareggio automatico)

📊 SEGNALE LIVE:

Puoi visualizzare il segnale di trading in tempo reale qui:

👉 https://www.mql5.com/en/signals/2339469?source=Site+Signals+My

👥 Comunità e guida utente:

Unisciti al canale ufficiale della community e scarica la guida completa per l’installazione e la configurazione dell’EA:

👉 https://www.mql5.com/en/channels/01de46b13943dc01

All’interno del gruppo potrai:

Fare domande e ricevere supporto

Condividere i tuoi risultati

Restare aggiornato sulle novità

Ottenere consigli e impostazioni personalizzate

Equity Paragon EA combina semplicità, affidabilità e gestione del rischio adattiva.

Garantisce una crescita controllata del capitale e una protezione efficace del deposito,

evitando gli errori più comuni dei sistemi di trading automatico tradizionali.

🔗 Link al prodotto:

https://www.mql5.com/en/market/product/153093