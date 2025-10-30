EQUITY PARAGON EA — Sistema di trading automatico moderno basato sull’Equity per XAUUSD (Oro)
Analisi & Previsioni

30 ottobre 2025, 10:47
Sarvarbek Abduvoxobov
Sarvarbek Abduvoxobov
Equity Paragon EA è un algoritmo di trading di nuova generazione che gestisce le operazioni tramite il controllo dinamico dell’equity del conto,
invece dei tradizionali livelli di Stop Loss / Take Profit (SL/TP).
Questo Expert Advisor è stato progettato per i trader che cercano stabilità, sicurezza e una crescita costante del capitale,
evitando al tempo stesso eccessive ottimizzazioni e strategie troppo aggressive.

⚙️ Caratteristiche principali:

  • Coppia di trading: XAUUSD (Oro)

  • Timeframe: H1 (con analisi dei pattern opzionale su M5–M30)

  • Deposito minimo: $100

  • Deposito consigliato: $500–$1000

  • Tipo di conto: Qualsiasi (preferibilmente RAW/ECN)

  • Leva: 1:100 o 1:500

L’EA può utilizzare un filtro orario, limitando le operazioni alle sessioni di Londra e New York (10:01–20:01 ora del broker).

💡 Modello di prezzo progressivo:

Equity Paragon EA segue un modello di prezzo dinamico, che varia in base alla domanda e agli aggiornamenti futuri.

  • Prezzo di lancio: $100

  • Prezzo attuale: $127.99
    Il prezzo continuerà ad aumentare gradualmente con l’aumentare della domanda e il rilascio di nuove versioni.
    (L’opzione di noleggio non è attualmente disponibile.)

🧠 Strategia e protezione del capitale:

L’EA utilizza un sistema esclusivo di controllo dell’Equity, che consente di gestire in modo adattivo i drawdown e proteggere i profitti.

Principali meccanismi di protezione:

  • Blocco progressivo dei profitti (Step-by-step Profit Locking)

  • Trailing Stop intelligente (Smart Trailing Stop)

  • Funzione Breakeven (punto di pareggio automatico)

📊 SEGNALE LIVE:

Puoi visualizzare il segnale di trading in tempo reale qui:
👉 https://www.mql5.com/en/signals/2339469?source=Site+Signals+My

👥 Comunità e guida utente:

Unisciti al canale ufficiale della community e scarica la guida completa per l’installazione e la configurazione dell’EA:
👉 https://www.mql5.com/en/channels/01de46b13943dc01

All’interno del gruppo potrai:

  • Fare domande e ricevere supporto

  • Condividere i tuoi risultati

  • Restare aggiornato sulle novità

  • Ottenere consigli e impostazioni personalizzate

Equity Paragon EA combina semplicità, affidabilità e gestione del rischio adattiva.
Garantisce una crescita controllata del capitale e una protezione efficace del deposito,
evitando gli errori più comuni dei sistemi di trading automatico tradizionali.

🔗 Link al prodotto:

https://www.mql5.com/en/market/product/153093


