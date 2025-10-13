Fare trading come un "mago del mercato": perché le regole di Linda Raschke funzionano ancora decenni dopo

Le regole di trading del «Market Wizards» di Linda Raschke sembrano semplici, ma già da diverse decine di anni rimangono una delle più pratiche.

🟡 Compra la prima correzione dopo un nuovo massimo. Vendi il primo rimbalzo dopo un nuovo minimo. L'impulso di solito continua prima di invertirsi. vedi l'idea di trading basata su una candela con impulsi

🟡 La forza o la debolezza nella seconda metà della giornata dovrebbe continuare il giorno successivo. Il mercato raramente imita i movimenti tardivi senza mostrarli nuovamente al mattino.

🟡 I migliori inversioni si verificano al mattino. Se vuoi catturare inversioni pulite, concentrati sulle prime ore.

🟡 Maggiore è il gap, maggiore è la probabilità di continuazione. I gap sono emozioni e posizionamento – raramente si chiudono immediatamente.

🟡 Osserva la reazione del prezzo agli estremi del giorno precedente. Questi sono livelli chiave per verificare forza o debolezza.

🟡 Il massimo e il minimo di ieri sono un livello importante, poiché il prezzo oppure rimbalza su di esso, oppure lo rompe e continua il movimento.

🟡 L'ultima ora dice la verità. I soldi intelligenti mostrano le loro carte alla fine della giornata. Chiusure forti consecutive confermano la tendenza.

🟡 Un volume elevato alla chiusura significa continuazione al mattino. Il volume è convinzione. Spesso viene trasferito alla sessione successiva.

🟡 La prima ora stabilisce il quadro per la giornata corrente. La maggior parte del range giornaliero si forma presto.

🟡 Quattro principi eterni dell'azione dei prezzi:

• Le tendenze continuano più spesso di quanto non si invertano;

• L'impulso precede il prezzo;

• Le tendenze finiscono in un climax;

• I mercati alternano tra espansione e contrazione.

🟡 Nessuno conosce il futuro. Un trader di successo non prevede, ma reagisce alle azioni del mercato.

Queste regole hanno decine di anni, ma si adattano ancora perfettamente ai mercati. Perché i mercati cambiano, ma il comportamento umano no. Queste regole di Linda Raschke mostrano quanto sia importante comprendere la struttura del mercato e il comportamento dei prezzi. Ma applicarle manualmente è lungo e soggettivo.