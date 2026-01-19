- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
639
Bénéfice trades:
532 (83.25%)
Perte trades:
107 (16.74%)
Meilleure transaction:
667.80 USD
Pire transaction:
-164.68 USD
Bénéfice brut:
3 198.94 USD (945 858 pips)
Perte brute:
-1 739.42 USD (802 362 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (46.09 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
714.84 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.36%
Dernier trade:
52 il y a des minutes
Trades par semaine:
640
Temps de détention moyen:
17 minutes
Facteur de récupération:
2.65
Longs trades:
639 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
2.28 USD
Bénéfice moyen:
6.01 USD
Perte moyenne:
-16.26 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-547.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-547.31 USD (4)
Croissance mensuelle:
40.70%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
550.24 USD (12.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.45% (550.24 USD)
Par fonds propres:
0.41% (21.01 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|639
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDm
|1.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDm
|143K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +667.80 USD
Pire transaction: -165 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +46.09 USD
Perte consécutive maximale: -547.31 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
You can get the bot directly through our channel : https://t.me/mkforexrobot
Or u can use our copy trading service directly from here : https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/a/ku3dks7w2o/?platform=mobile&af_web_dp=https://social-trading.exness.com/strategy/110574513/&st_strategy=110574513&sharer=investor
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
41%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
1
100%
639
83%
100%
1.83
2.28
USD
USD
9%
1:200