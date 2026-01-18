SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Faesa Finance Master Trade 1
Fajar Saputra

Faesa Finance Master Trade 1

Fajar Saputra
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 39 USD par mois
croissance depuis 2025 179%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
239
Bénéfice trades:
222 (92.88%)
Perte trades:
17 (7.11%)
Meilleure transaction:
12.29 USD
Pire transaction:
-7.58 USD
Bénéfice brut:
700.50 USD (65 731 pips)
Perte brute:
-36.46 USD (2 689 pips)
Gains consécutifs maximales:
116 (280.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
420.42 USD (106)
Ratio de Sharpe:
0.94
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
6.27%
Dernier trade:
9 il y a des minutes
Trades par semaine:
108
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
18.21
Longs trades:
210 (87.87%)
Courts trades:
29 (12.13%)
Facteur de profit:
19.21
Rendement attendu:
2.78 USD
Bénéfice moyen:
3.16 USD
Perte moyenne:
-2.14 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-36.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-36.46 USD (17)
Croissance mensuelle:
68.86%
Prévision annuelle:
835.54%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
36.46 USD (5.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.62% (36.46 USD)
Par fonds propres:
10.03% (257.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
CADJPY 14
EURAUD 14
GBPUSD 13
EURUSD 12
GBPCHF 11
GBPAUD 10
CHFSGD 10
CADCHF 9
GBPJPY 9
CHFJPY 8
EURGBP 8
EURSGD 8
EURCAD 8
GBPCAD 8
NZDJPY 8
AUDUSD 8
NZDUSD 8
GBPSGD 7
EURCHF 7
AUDNZD 6
AUDJPY 6
AUDSGD 6
NZDCHF 6
EURJPY 5
USDCHF 5
NZDCAD 5
SGDJPY 5
USDJPY 4
EURNZD 4
USDSGD 2
GBPNZD 2
AUDCAD 2
USDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
CADJPY 38
EURAUD 26
GBPUSD 45
EURUSD 30
GBPCHF 36
GBPAUD 50
CHFSGD 31
CADCHF 17
GBPJPY 40
CHFJPY 46
EURGBP 26
EURSGD 15
EURCAD 22
GBPCAD 23
NZDJPY 11
AUDUSD 15
NZDUSD 0
GBPSGD 19
EURCHF 6
AUDNZD 9
AUDJPY 17
AUDSGD 16
NZDCHF 8
EURJPY 18
USDCHF 20
NZDCAD 3
SGDJPY 13
USDJPY 25
EURNZD 17
USDSGD 2
GBPNZD 15
AUDCAD 5
USDCAD 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
CADJPY 4.3K
EURAUD 3.4K
GBPUSD 3K
EURUSD 2.6K
GBPCHF 2.1K
GBPAUD 5.3K
CHFSGD 3.8K
CADCHF 1.2K
GBPJPY 4.9K
CHFJPY 3.8K
EURGBP 1K
EURSGD 1.7K
EURCAD 2K
GBPCAD 3K
NZDJPY 1.3K
AUDUSD 1.4K
NZDUSD 510
GBPSGD 2.1K
EURCHF 409
AUDNZD 1.5K
AUDJPY 2.1K
AUDSGD 1.4K
NZDCHF 606
EURJPY 1.3K
USDCHF 1K
NZDCAD 475
SGDJPY 1.4K
USDJPY 1.7K
EURNZD 1.6K
USDSGD 296
GBPNZD 1.3K
AUDCAD 419
USDCAD 219
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.29 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 106
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +280.08 USD
Perte consécutive maximale: -36.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live26" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 8
GoMarkets-Real 10
0.00 × 3
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 5
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.15 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.20 × 10
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live12
0.39 × 85
FPMarkets-Live2
0.47 × 19
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarketsSC-Live33
0.76 × 184
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 960
ICMarketsSC-Live25
1.05 × 1131
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarkets-Live22
1.23 × 73
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
1.39 × 364
ICMarketsSC-Live14
1.50 × 466
Exness-Real17
1.51 × 71
59 plus...
Aucun avis
2026.01.18 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
