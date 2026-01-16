SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / LIYEMA
Liyema Longo

LIYEMA

Liyema Longo
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
0%
RCGMarkets-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
18
Bénéfice trades:
6 (33.33%)
Perte trades:
12 (66.67%)
Meilleure transaction:
11.75 ZAR
Pire transaction:
-35.58 ZAR
Bénéfice brut:
39.86 ZAR (114 592 pips)
Perte brute:
-253.97 ZAR (898 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (39.86 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
39.86 ZAR (5)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
226 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
-1.03
Longs trades:
6 (33.33%)
Courts trades:
12 (66.67%)
Facteur de profit:
0.16
Rendement attendu:
-11.90 ZAR
Bénéfice moyen:
6.64 ZAR
Perte moyenne:
-21.16 ZAR
Pertes consécutives maximales:
6 (-68.64 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-131.47 ZAR (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
208.31 ZAR
Maximal:
208.31 ZAR (520.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 ZAR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 ZAR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 10
USOil 6
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -12
USOil -9
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -286
USOil -443
200 400 600
200 400 600
200 400 600
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.75 ZAR
Pire transaction: -36 ZAR
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +39.86 ZAR
Perte consécutive maximale: -68.64 ZAR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RCGMarkets-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

This signal priovides automated tradind reccommendations based on a trend following strategy optimized for the EUR/USD pair on H1 timeframe.
Aucun avis
2026.01.16 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.16 13:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 224 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire