SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / MunScalp
Daniel Munafo

MunScalp

Daniel Munafo
0 avis
9 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -99%
VantageInternational-Live 4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7
Bénéfice trades:
4 (57.14%)
Perte trades:
3 (42.86%)
Meilleure transaction:
0.53 USD
Pire transaction:
-9.61 USD
Bénéfice brut:
0.72 USD (1 959 pips)
Perte brute:
-14.36 USD (47 984 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (0.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.53 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.40
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
146 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
33 minutes
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
3 (42.86%)
Courts trades:
4 (57.14%)
Facteur de profit:
0.05
Rendement attendu:
-1.95 USD
Bénéfice moyen:
0.18 USD
Perte moyenne:
-4.79 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-9.61 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.61 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13.69 USD
Maximal:
13.74 USD (272.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
98.93% (13.74 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 4
NAS100ft 1
XAUUSD+ 1
SOLUSD 1
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -5
NAS100ft 1
XAUUSD+ -10
SOLUSD 0
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -46K
NAS100ft 529
XAUUSD+ -956
SOLUSD 53
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +0.53 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +0.53 USD
Perte consécutive maximale: -9.61 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 11
PUPrime-Live
0.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2026.01.16 09:54
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 17:47
Trading operations on the account were performed for only 6 days. This comprises 7.89% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.95% of days out of the 76 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.15 17:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.15 17:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 145 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire