SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Mean Reversion Trading
Thammasak Sanguansatwaja

Mean Reversion Trading

Thammasak Sanguansatwaja
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 60 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
VantageInternational-Live 15
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5
Bénéfice trades:
5 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
163.43 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
214.42 USD (2 177 pips)
Perte brute:
-0.90 USD
Gains consécutifs maximales:
5 (214.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
214.42 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.70
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
5.16%
Dernier trade:
32 il y a des minutes
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
237.24
Longs trades:
3 (60.00%)
Courts trades:
2 (40.00%)
Facteur de profit:
238.24
Rendement attendu:
42.88 USD
Bénéfice moyen:
42.88 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
21.82%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.90 USD (0.18%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ADAUSD 3
USDJPY+ 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ADAUSD 3
USDJPY+ 210
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ADAUSD 123
USDJPY+ 2.1K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +163.43 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +214.42 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 15" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

SD-Pivot - Mean Reversion

Automated Mean Reversion strategy targeting price pullbacks to the 200 Moving Average.

  • Entry: Uses Standard Deviation bands to identify Overbought/Oversold zones relative to the MA.

  • Management: Features a Smart Recovery Grid and Hedging mechanism to handle volatility.

  • Exit: Dynamic Snowball Trailing for maximizing profit runs.


Aucun avis
2026.01.14 17:31
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 8.33% of days out of the 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 17:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.14 15:29
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.14 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mean Reversion Trading
60 USD par mois
22%
0
0
USD
1.2K
USD
4
0%
5
100%
100%
238.24
42.88
USD
0%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.