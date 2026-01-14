SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / London Liquidity Sniper
Jinarto

London Liquidity Sniper

Jinarto
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
2.42 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
2.42 USD (245 pips)
Perte brute:
-0.03 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (2.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2.42 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
79.67
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
80.67
Rendement attendu:
2.42 USD
Bénéfice moyen:
2.42 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.03 USD
Maximal:
0.03 USD (0.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 245
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.42 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +2.42 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
TickmillEU-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 976
Tickmill-Live
2.70 × 6368
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.45 × 163
TradeMaxGlobal-Live
7.61 × 149
19 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

London Liquidity Sniper est un signal automatique dédié à XAUUSD (Or). Il est exploité sur Tickmill + VPS à Londres (faible latence) et exécute des transactions de façon 100% algorithmique, sans intervention manuelle.

La stratégie utilise une logique Grid, avec une taille fixe de 0.01 lot pour une exécution régulière et des attentes de risque plus claires.

  • Instrument : XAUUSD (Or)

  • Exécution : Tickmill + VPS Londres (Low Latency)

  • Taille de position : 0.01 lot (fixe)

  • Levier : 1:500

  • Approche : Grid / gestion de positions

Capital de départ recommandé (selon le risque)

  • Minimum (risque élevé) : 10$

  • Moyen : 30$

  • Plus sûr (DD plus stable) : 300$

Avertissement sur le risque : une stratégie Grid peut subir des drawdowns importants lors de fortes tendances ou de volatilité élevée. N’utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de risquer.

Pour l’aide au paramétrage ou les conseils de risque, contactez le développeur via message MQL5.


Aucun avis
2026.01.14 14:29
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.14 14:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire