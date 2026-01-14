- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|245
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
TickmillEU-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 976
|
Tickmill-Live
|2.70 × 6368
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.45 × 163
|
TradeMaxGlobal-Live
|7.61 × 149
London Liquidity Sniper est un signal automatique dédié à XAUUSD (Or). Il est exploité sur Tickmill + VPS à Londres (faible latence) et exécute des transactions de façon 100% algorithmique, sans intervention manuelle.
La stratégie utilise une logique Grid, avec une taille fixe de 0.01 lot pour une exécution régulière et des attentes de risque plus claires.
-
Instrument : XAUUSD (Or)
-
Exécution : Tickmill + VPS Londres (Low Latency)
-
Taille de position : 0.01 lot (fixe)
-
Levier : 1:500
-
Approche : Grid / gestion de positions
Capital de départ recommandé (selon le risque)
-
Minimum (risque élevé) : 10$
-
Moyen : 30$
-
Plus sûr (DD plus stable) : 300$
Avertissement sur le risque : une stratégie Grid peut subir des drawdowns importants lors de fortes tendances ou de volatilité élevée. N’utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de risquer.
Pour l’aide au paramétrage ou les conseils de risque, contactez le développeur via message MQL5.