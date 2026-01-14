London Liquidity Sniper est un signal automatique dédié à XAUUSD (Or). Il est exploité sur Tickmill + VPS à Londres (faible latence) et exécute des transactions de façon 100% algorithmique, sans intervention manuelle.

La stratégie utilise une logique Grid, avec une taille fixe de 0.01 lot pour une exécution régulière et des attentes de risque plus claires.

Instrument : XAUUSD (Or)

Exécution : Tickmill + VPS Londres (Low Latency)

Taille de position : 0.01 lot (fixe)

Levier : 1:500

Approche : Grid / gestion de positions

Capital de départ recommandé (selon le risque)

Minimum (risque élevé) : 10$

Moyen : 30$

Plus sûr (DD plus stable) : 300$

Avertissement sur le risque : une stratégie Grid peut subir des drawdowns importants lors de fortes tendances ou de volatilité élevée. N’utilisez que des fonds que vous pouvez vous permettre de risquer.

Pour l’aide au paramétrage ou les conseils de risque, contactez le développeur via message MQL5.