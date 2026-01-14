SignauxSections
Wira Farma Wijaya

Wyira

Wira Farma Wijaya
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -17%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
111
Bénéfice trades:
43 (38.73%)
Perte trades:
68 (61.26%)
Meilleure transaction:
23.26 USD
Pire transaction:
-25.00 USD
Bénéfice brut:
580.74 USD (26 919 pips)
Perte brute:
-597.69 USD (26 420 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (58.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
43.90%
Charge de dépôt maximale:
30.17%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
111
Temps de détention moyen:
29 minutes
Facteur de récupération:
-0.10
Longs trades:
52 (46.85%)
Courts trades:
59 (53.15%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.15 USD
Bénéfice moyen:
13.51 USD
Perte moyenne:
-8.79 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-102.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-102.40 USD (9)
Croissance mensuelle:
-16.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29.45 USD
Maximal:
164.97 USD (70.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.05% (164.97 USD)
Par fonds propres:
12.92% (14.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD_MRG 107
GBPUSD_MRG 1
GBPJPY_MRG 1
CHFJPY_MRG 1
AUDUSD_MRG 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -30
GBPUSD_MRG 3
GBPJPY_MRG 12
CHFJPY_MRG 6
AUDUSD_MRG -8
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -478
GBPUSD_MRG 99
GBPJPY_MRG 626
CHFJPY_MRG 335
AUDUSD_MRG -83
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.26 USD
Pire transaction: -25 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +58.17 USD
Perte consécutive maximale: -102.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hi
Aucun avis
2026.01.16 07:55
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 07:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 02:53
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.16 02:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.15 17:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.15 17:47
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 16:45
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.14 03:37
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 03:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 02:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
