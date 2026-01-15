SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ASSEGAF3
Arham Henra

ASSEGAF3

Arham Henra
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 499%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
18 (50.00%)
Perte trades:
18 (50.00%)
Meilleure transaction:
248.92 USD
Pire transaction:
-90.30 USD
Bénéfice brut:
1 336.38 USD (79 052 pips)
Perte brute:
-656.70 USD (40 220 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (149.26 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
280.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.18
Longs trades:
31 (86.11%)
Courts trades:
5 (13.89%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
18.88 USD
Bénéfice moyen:
74.24 USD
Perte moyenne:
-36.48 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-169.09 USD)
Perte consécutive maximale:
-213.96 USD (3)
Croissance mensuelle:
384.97%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
60.96 USD
Maximal:
213.96 USD (15.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.27% (169.09 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 34
NQ100.R 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 675
NQ100.R 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 36K
NQ100.R 2.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +248.92 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +149.26 USD
Perte consécutive maximale: -169.09 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
SVSFX-Live
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
SFM-Demo
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
GO4X-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
198 plus...
Aucun avis
2026.01.16 08:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 08:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.16 08:55
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.15 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.15 04:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.13 15:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.13 15:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 15:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
