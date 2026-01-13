- Croissance
Trades:
32
Bénéfice trades:
25 (78.12%)
Perte trades:
7 (21.88%)
Meilleure transaction:
1 452.00 JPY
Pire transaction:
-914.00 JPY
Bénéfice brut:
6 621.00 JPY (3 330 pips)
Perte brute:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 543.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
2 571.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
75.29%
Charge de dépôt maximale:
50.12%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
2.59
Longs trades:
15 (46.88%)
Courts trades:
17 (53.13%)
Facteur de profit:
3.40
Rendement attendu:
146.06 JPY
Bénéfice moyen:
264.84 JPY
Perte moyenne:
-278.14 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 807.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-1 807.00 JPY (3)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
1 807.00 JPY (7.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.34% (1 807.00 JPY)
Par fonds propres:
21.86% (4 880.00 JPY)
Distribution
Symbole
Transactions
Sell
Buy
XAUUSDr
32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Symbole
Bénéfice brut, USD
Perte, USD
Profit, USD
XAUUSDr
41
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Symbole
Bénéfice brut, pips
Perte, pips
Profit, pips
XAUUSDr
2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
S-LIFE GOLD EA
本作は私が今までに研究し作成したEAです。
順張り型ナンピン方式です。
爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。
但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。
これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。
標準機能
・曜日毎に稼働時間を設定可能
標準では以下の様に稼働します。
月 09:00~27:59
火/水/木 08:00~27:59
金 08:00~16:59
・トレーリング機能
・ナンピン幅が自動で変化
・ロット倍率が自動で変化
・ゴトー日対応
他ではない独自のシステム
・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装
・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装
今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。
