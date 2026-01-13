SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Slife Gold
Hironori Noguchi

Slife Gold

Hironori Noguchi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 23%
HFMarketsSV-Live Server 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
25 (78.12%)
Perte trades:
7 (21.88%)
Meilleure transaction:
1 452.00 JPY
Pire transaction:
-914.00 JPY
Bénéfice brut:
6 621.00 JPY (3 330 pips)
Perte brute:
-1 947.00 JPY (1 223 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 543.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
2 571.00 JPY (5)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
75.29%
Charge de dépôt maximale:
50.12%
Dernier trade:
3 il y a des minutes
Trades par semaine:
32
Temps de détention moyen:
14 minutes
Facteur de récupération:
2.59
Longs trades:
15 (46.88%)
Courts trades:
17 (53.13%)
Facteur de profit:
3.40
Rendement attendu:
146.06 JPY
Bénéfice moyen:
264.84 JPY
Perte moyenne:
-278.14 JPY
Pertes consécutives maximales:
3 (-1 807.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-1 807.00 JPY (3)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 JPY
Maximal:
1 807.00 JPY (7.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.34% (1 807.00 JPY)
Par fonds propres:
21.86% (4 880.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDr 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDr 41
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDr 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 452.00 JPY
Pire transaction: -914 JPY
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +1 543.00 JPY
Perte consécutive maximale: -1 807.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

S-LIFE GOLD EA

本作は私が今までに研究し作成したEAです。

順張り型ナンピン方式です。

爆益型ですのでリスクはありますが、かなり稼げる仕組みにしてあります。

但し、このEAは２０万円で０．０１ロットを推奨しています。

これは２万円０．０１ロットでどこまで行くかチャレンジ用になります。


標準機能

・曜日毎に稼働時間を設定可能

  標準では以下の様に稼働します。

  月 09:00~27:59

  火/水/木 08:00~27:59

  金 08:00~16:59

・トレーリング機能

・ナンピン幅が自動で変化

・ロット倍率が自動で変化

・ゴトー日対応

他ではない独自のシステム

・唯一のシステム「逆ナンピン」システム実装

・多種多様な決済システム「多方向相殺」システム実装


今後はXMまたはHFMで口座を紐づけて稼働させるEAを配布する予定です。


Aucun avis
2026.01.13 10:29
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.13 10:15
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.13 10:15
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.13 10:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 10:15
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
