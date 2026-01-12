SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RN COPILOT
Yulian Rusnadi

RN COPILOT

Yulian Rusnadi
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -87%
Exness-Real16
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
420
Bénéfice trades:
297 (70.71%)
Perte trades:
123 (29.29%)
Meilleure transaction:
119.79 USD
Pire transaction:
-99.16 USD
Bénéfice brut:
1 696.41 USD (483 481 pips)
Perte brute:
-1 450.55 USD (433 106 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (158.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
188.76 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
14.02%
Charge de dépôt maximale:
179.58%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
423
Temps de détention moyen:
2 minutes
Facteur de récupération:
1.22
Longs trades:
238 (56.67%)
Courts trades:
182 (43.33%)
Facteur de profit:
1.17
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
5.71 USD
Perte moyenne:
-11.79 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-110.89 USD)
Perte consécutive maximale:
-199.69 USD (4)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.86 USD
Maximal:
200.72 USD (32.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
94.48% (200.72 USD)
Par fonds propres:
56.40% (98.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 420
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 246
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 50K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +119.79 USD
Pire transaction: -99 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +158.34 USD
Perte consécutive maximale: -110.89 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real16" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.00 × 15
STARTRADERFinancial-Live4
0.00 × 27
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 6
Axi-US06-Live
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Exness-Real4
1.75 × 20
Exness-Real6
2.49 × 39
Exness-Real16
3.09 × 223
Exness-Real28
11.46 × 119
Exness-Real33
12.15 × 46
Exness-Real9
14.17 × 24
Exness-Real29
15.71 × 17
ICMarketsSC-Live06
17.29 × 14
MidasFX-Live
17.80 × 5
OctaFX-Real10
18.00 × 2
JustMarkets-Live3
26.08 × 66
Aucun avis
2026.01.13 00:09
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 22:07
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.12 22:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.12 22:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 22:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 22:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.