SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ZEP SABBATH
ZEP SABBATH

0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 -47%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
17 (65.38%)
Perte trades:
9 (34.62%)
Meilleure transaction:
60.99 USD
Pire transaction:
-77.89 USD
Bénéfice brut:
115.45 USD (38 080 pips)
Perte brute:
-209.34 USD (52 379 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (17.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.30 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
88.66%
Charge de dépôt maximale:
100.69%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
-0.83
Longs trades:
24 (92.31%)
Courts trades:
2 (7.69%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-3.61 USD
Bénéfice moyen:
6.79 USD
Perte moyenne:
-23.26 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-70.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-77.89 USD (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
93.89 USD
Maximal:
112.70 USD (51.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
51.14% (112.70 USD)
Par fonds propres:
10.97% (24.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -94
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.99 USD
Pire transaction: -78 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +17.43 USD
Perte consécutive maximale: -70.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 11
RoboForex-Pro
0.00 × 1
OxSecurities-Live
4.05 × 21
FusionMarkets-Live
5.67 × 3
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real28
12.30 × 642
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ONE PATTERN FOR LIVING
Aucun avis
2026.01.12 19:05
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 17:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 16:03
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 13:58
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2026.01.12 13:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 13:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
