Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-ECN1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Panteon-Server 0.00 × 1 ZealCapitalMarketSC-Live 0.00 × 4 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 7 ICMarkets-Live23 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 174 Hankotrade-Live 0.00 × 19 EGlobal-Cent7 0.00 × 1 TitanFX-05 0.00 × 1 OctaFX-Real2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.00 × 5 ForexChief-Classic 0.00 × 2 PepperstoneUK-Demo03 0.00 × 1 MarketsTrade-Real 0.00 × 3 EGlobal-Classic2 0.00 × 1 GlencoePartners-Real1 0.00 × 1 LancelotEquity-Live 0.00 × 1 FSMSmart-Primary 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 188 SohoMarkets-Live 0.00 × 300 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 ICTrading-Live32 0.00 × 9 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 34 ICMarketsSC-Live32 0.00 × 34 478 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou