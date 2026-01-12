SignauxSections
Ruslan Metelitsa

Moroman

Ruslan Metelitsa
0 avis
65 semaines
0 / 0 USD
0%
Alpari-ECN1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
7 (33.33%)
Perte trades:
14 (66.67%)
Meilleure transaction:
391.81 USD
Pire transaction:
-472.13 USD
Bénéfice brut:
558.39 USD (902 pips)
Perte brute:
-1 101.45 USD (894 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (504.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
504.31 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
55 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.79
Longs trades:
17 (80.95%)
Courts trades:
4 (19.05%)
Facteur de profit:
0.51
Rendement attendu:
-25.86 USD
Bénéfice moyen:
79.77 USD
Perte moyenne:
-78.68 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-355.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-688.53 USD (4)
Croissance mensuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
688.53 USD
Maximal:
688.53 USD (179.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 11
profit 10
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -4
profit -539
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 8
profit 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +391.81 USD
Pire transaction: -472 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +504.31 USD
Perte consécutive maximale: -355.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Alpari-ECN1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Panteon-Server
0.00 × 1
ZealCapitalMarketSC-Live
0.00 × 4
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 7
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 174
Hankotrade-Live
0.00 × 19
EGlobal-Cent7
0.00 × 1
TitanFX-05
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 5
ForexChief-Classic
0.00 × 2
PepperstoneUK-Demo03
0.00 × 1
MarketsTrade-Real
0.00 × 3
EGlobal-Classic2
0.00 × 1
GlencoePartners-Real1
0.00 × 1
LancelotEquity-Live
0.00 × 1
FSMSmart-Primary
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 188
SohoMarkets-Live
0.00 × 300
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
ICTrading-Live32
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 34
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 34
Aucun avis
2026.01.12 11:56
Trading operations on the account were performed for only 20 days. This comprises 4.44% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
80% of trades performed within 15 days. This comprises 3.33% of days out of the 450 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 11:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.12 11:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 55 days
