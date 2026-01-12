SignauxSections
Dwi Tjahjono

GOLDANGEL 200

Dwi Tjahjono
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -72%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
144
Bénéfice trades:
113 (78.47%)
Perte trades:
31 (21.53%)
Meilleure transaction:
26.52 USD
Pire transaction:
-59.29 USD
Bénéfice brut:
233.09 USD (23 705 pips)
Perte brute:
-274.35 USD (26 701 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (33.36 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
33.41 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
30.37%
Charge de dépôt maximale:
45.81%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
51 (35.42%)
Courts trades:
93 (64.58%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-0.29 USD
Bénéfice moyen:
2.06 USD
Perte moyenne:
-8.85 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-39.40 USD)
Perte consécutive maximale:
-59.29 USD (1)
Croissance mensuelle:
-74.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
46.85 USD
Maximal:
83.16 USD (101.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
81.12% (83.16 USD)
Par fonds propres:
3.12% (6.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 144
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -41
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +26.52 USD
Pire transaction: -59 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +33.36 USD
Perte consécutive maximale: -39.40 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 plus...
Aucun avis
2026.01.12 07:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.12 07:21
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 3.85% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
80% of trades performed within 2 days. This comprises 2.56% of days out of the 78 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.12 07:21
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.12 05:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 75 days
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
GOLDANGEL 200
30 USD par mois
-72%
0
0
USD
207
USD
12
0%
144
78%
30%
0.84
-0.29
USD
81%
1:100
Copier

