Mehdi Masoudi

Manika Absolute Resolve

Mehdi Masoudi
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -58%
FxPro-MT5 Live02
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
370
Bénéfice trades:
251 (67.83%)
Perte trades:
119 (32.16%)
Meilleure transaction:
13.89 USD
Pire transaction:
-34.03 USD
Bénéfice brut:
422.48 USD (40 650 pips)
Perte brute:
-510.77 USD (47 294 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (22.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
37.18 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
46.88%
Charge de dépôt maximale:
43.21%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
370
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
-0.70
Longs trades:
188 (50.81%)
Courts trades:
182 (49.19%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.24 USD
Bénéfice moyen:
1.68 USD
Perte moyenne:
-4.29 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-13.13 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.03 USD (1)
Croissance mensuelle:
-57.70%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
100.18 USD
Maximal:
125.63 USD (100.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
68.00% (125.71 USD)
Par fonds propres:
5.32% (10.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 370
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD -88
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD -6.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.89 USD
Pire transaction: -34 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +22.34 USD
Perte consécutive maximale: -13.13 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro-MT5 Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Manika Absolute Resolve Live Signal

GOLD Only

Aucun avis
2026.01.12 00:15
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.12 00:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 00:15
A large drawdown may occur on the account again
