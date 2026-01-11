SignauxSections
Inyoman Adi Sastrawan

PhoenixGold

Inyoman Adi Sastrawan
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 13%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
150
Bénéfice trades:
119 (79.33%)
Perte trades:
31 (20.67%)
Meilleure transaction:
5.86 USD
Pire transaction:
-23.60 USD
Bénéfice brut:
145.96 USD (8 774 pips)
Perte brute:
-151.54 USD (8 648 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (19.35 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.35 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
150
Temps de détention moyen:
6 minutes
Facteur de récupération:
-0.08
Longs trades:
100 (66.67%)
Courts trades:
50 (33.33%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
1.23 USD
Perte moyenne:
-4.89 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
13.26%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35.86 USD
Maximal:
66.48 USD (121.36%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
63.03% (66.48 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 150
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 126
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.86 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +19.35 USD
Perte consécutive maximale: -0.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.10 × 3419
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.66 × 29516
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
94 plus...
This signal is generated by a rule-based Expert Advisor designed for trading XAUUSD (Gold), with a focus on risk management, volatility control, and disciplined execution.

The system uses multi-timeframe trend confirmation and pending order execution to trade selectively. Trading activity may be reduced or paused during extreme market volatility.

The EA does not use martingale or grid strategies and applies strict risk and exposure limits. Open trades are managed automatically to protect capital.

⚠️ Trading Gold involves high risk. Past performance does not guarantee future results.


2026.01.11 08:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.11 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.11 08:05
A large drawdown may occur on the account again
