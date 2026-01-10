SignauxSections
Edirin Meshu

FIREBLOOD EA

Edirin Meshu
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
34
Bénéfice trades:
13 (38.23%)
Perte trades:
21 (61.76%)
Meilleure transaction:
24.24 USD
Pire transaction:
-13.96 USD
Bénéfice brut:
77.35 USD (48 832 pips)
Perte brute:
-88.61 USD (77 172 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (42.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
42.73 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
34
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
31 (91.18%)
Courts trades:
3 (8.82%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.33 USD
Bénéfice moyen:
5.95 USD
Perte moyenne:
-4.22 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-41.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-41.67 USD (11)
Croissance mensuelle:
-9.68%
Algo trading:
8%
Prélèvement par solde:
Absolu:
40.03 USD
Maximal:
50.72 USD (82.85%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Live demonstration of Fireblood Ultimate Multi-Symbol Scalper v2.6.8 – institutional-grade, correlation-aware scalper focused on XAUUSD\

Key highlights:

  • Conservative risk (0.8–1.0% per trade)
  • Trailing stop, breakeven & partial closes enabled
  • Weekly session health system (GREEN/AMBER/RED) – very strict drawdown control
  • Prop-firm friendly settings (daily DD & profit limits active)
  • Max 2–3 positions per symbol, max 10–12 trades/day
  • Low spread ECN broker, VPS 24/5

Goal: Steady growth with maximum discipline – no revenge, no overtrading. Perfect preview before buying the full EA on MQL5 Market.

Risk note: Trading involves risk. Past/demo performance is not a guarantee of future results.

Join the winners. Stack smart. What color is your Bugatti gonna be? 💰🔥


Aucun avis
2026.01.10 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 23:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
