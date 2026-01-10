SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TradeSpotFX StratX_1
Ricardo Gorge Luiz

TradeSpotFX StratX_1

Ricardo Gorge Luiz
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
IFXBrokers-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
72
Bénéfice trades:
23 (31.94%)
Perte trades:
49 (68.06%)
Meilleure transaction:
8.90 USD
Pire transaction:
-19.61 USD
Bénéfice brut:
122.77 USD (118 997 pips)
Perte brute:
-322.06 USD (262 443 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (68.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68.42 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
115 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.99
Longs trades:
26 (36.11%)
Courts trades:
46 (63.89%)
Facteur de profit:
0.38
Rendement attendu:
-2.77 USD
Bénéfice moyen:
5.34 USD
Perte moyenne:
-6.57 USD
Pertes consécutives maximales:
27 (-173.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-173.97 USD (27)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
199.29 USD
Maximal:
200.97 USD (159.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
T100.ifx_m 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
T100.ifx_m -199
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
T100.ifx_m -143K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.90 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 27
Bénéfice consécutif maximal: +68.42 USD
Perte consécutive maximale: -173.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "IFXBrokers-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.10 14:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 115 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire