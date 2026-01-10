SignauxSections
Chupu Lin

Test3

Chupu Lin
0 avis
36 semaines
0 / 0 USD
0%
Exness-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
122
Bénéfice trades:
48 (39.34%)
Perte trades:
74 (60.66%)
Meilleure transaction:
4.67 USD
Pire transaction:
-1.74 USD
Bénéfice brut:
83.31 USD (592 125 pips)
Perte brute:
-8.52 USD (31 577 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (62.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
62.67 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.43
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
122
Temps de détention moyen:
20 minutes
Facteur de récupération:
17.52
Longs trades:
70 (57.38%)
Courts trades:
52 (42.62%)
Facteur de profit:
9.78
Rendement attendu:
0.61 USD
Bénéfice moyen:
1.74 USD
Perte moyenne:
-0.12 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-0.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-4.27 USD (3)
Croissance mensuelle:
74.79%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
4.27 USD (2.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USTECm 70
XAUUSDm 34
BTCUSDm 17
US30m 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USTECm -2
XAUUSDm 16
BTCUSDm 61
US30m 0
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USTECm -22K
XAUUSDm 16K
BTCUSDm 567K
US30m -20
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4.67 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 20
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +62.67 USD
Perte consécutive maximale: -0.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real2
0.00 × 2
Exness-Real28
8.67 × 18
2026.01.10 11:51
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 11:51
80% of trades performed within 3 days. This comprises 1.2% of days out of the 250 days of the signal's entire lifetime.
