G Golden Akash

Golden Trader

G Golden Akash
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 5%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
16 (76.19%)
Perte trades:
5 (23.81%)
Meilleure transaction:
12.10 USD
Pire transaction:
-9.84 USD
Bénéfice brut:
44.98 USD (42 377 pips)
Perte brute:
-22.46 USD (9 006 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (23.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.64 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.22
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
2.24
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
21 (100.00%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
1.07 USD
Bénéfice moyen:
2.81 USD
Perte moyenne:
-4.49 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-10.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.06 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.57 USD
Maximal:
10.06 USD (1.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.92% (10.06 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 9
GBPUSDm 7
BTCUSDm 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm -6
GBPUSDm 7
BTCUSDm 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm -781
GBPUSDm 102
BTCUSDm 34K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +12.10 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +23.64 USD
Perte consécutive maximale: -10.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Be a part of successful trader, and grow with me for your financial independence.
Aucun avis
2026.01.12 09:56
Share of trading days is too low
2026.01.12 09:56
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.10 09:51
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 5.08% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.39% of days out of the 59 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
