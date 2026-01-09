SignauxSections
Kuanysh Zhumagaliyev

Big Gold

Kuanysh Zhumagaliyev
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
5
Bénéfice trades:
5 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
103.51 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
161.40 USD (16 178 pips)
Perte brute:
-0.74 USD
Gains consécutifs maximales:
5 (161.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
161.40 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.81
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
4.68%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
27 jours
Facteur de récupération:
486.85
Longs trades:
1 (20.00%)
Courts trades:
4 (80.00%)
Facteur de profit:
218.11
Rendement attendu:
32.28 USD
Bénéfice moyen:
32.28 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
22.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.33 USD
Maximal:
0.33 USD (0.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
52.52% (395.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 161
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +103.51 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +161.40 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Only manual trading.
Aucun avis
2026.01.09 08:33
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
80% of trades performed within 3 days. This comprises 3.61% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 08:33
High current drawdown in 52% indicates the absence of risk limitation
2026.01.09 08:33
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.09 08:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.09 08:33
A large drawdown may occur on the account again
