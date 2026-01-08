- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
21
Bénéfice trades:
14 (66.66%)
Perte trades:
7 (33.33%)
Meilleure transaction:
111 650.00 USD
Pire transaction:
-65 148.60 USD
Bénéfice brut:
441 929.58 USD (60 043 pips)
Perte brute:
-157 577.46 USD (31 947 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (265 575.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265 575.00 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.40
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
2.91%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
4.36
Longs trades:
12 (57.14%)
Courts trades:
9 (42.86%)
Facteur de profit:
2.80
Rendement attendu:
13 540.58 USD
Bénéfice moyen:
31 566.40 USD
Perte moyenne:
-22 511.07 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-51 748.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-65 148.60 USD (1)
Croissance mensuelle:
51.65%
Algo trading:
19%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22 841.60 USD
Maximal:
65 148.60 USD (19.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
3.57% (17 881.11 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD-P
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD-P
|284K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD-P
|28K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunePrimeGlobal-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Money Management come first then use both Indicator and Price Action for Enter/Exit, not too overtrade, use some home brew EA, win rate above 60%
