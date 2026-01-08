SignauxSections
Bo Wen Che

LiuGuanYi

Bo Wen Che
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -2%
ECMarkets-MT5-Live01
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3
Bénéfice trades:
2 (66.66%)
Perte trades:
1 (33.33%)
Meilleure transaction:
23.80 USD
Pire transaction:
-57.80 USD
Bénéfice brut:
43.40 USD (434 pips)
Perte brute:
-58.70 USD (578 pips)
Gains consécutifs maximales:
1 (23.80 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.80 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Activité de trading:
24.57%
Charge de dépôt maximale:
9.07%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
-0.26
Longs trades:
3 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
0.74
Rendement attendu:
-5.10 USD
Bénéfice moyen:
21.70 USD
Perte moyenne:
-58.70 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-57.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-57.80 USD (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.90 USD
Maximal:
58.40 USD (5.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.68% (58.10 USD)
Par fonds propres:
4.39% (44.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.n 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.n -15
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.n -144
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.80 USD
Pire transaction: -58 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +23.80 USD
Perte consécutive maximale: -57.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

曲折穷途天地转，重重灾节死生危。身如柳絮随风扬，无论云泥意贯一


Aucun avis
2026.01.08 15:23
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.08 15:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.08 15:23
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.08 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.08 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
LiuGuanYi
30 USD par mois
-2%
0
0
USD
985
USD
1
0%
3
66%
25%
0.73
-5.10
USD
6%
1:500
