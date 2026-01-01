Malheureusement, le signal n'est pas trouvé dans notre base de données
Le signal que vous avez demandé a probablement été supprimé. Cependant, l'énorme base de données d'autres signaux et fournisseurs actifs reste à votre disposition. Sélectionnez le plus approprié, connectez-vous et laissez votre terminal copier automatiquement les trades.Sélectionnez un nouveau signal
Vous pouvez consulter d'autres signaux 5 MetaTrader:
- Croissance
- 1 821%
- Abonnés
- 144
- Semaines
- 56
- Trades
- 1680
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 5.99
- DD max.
- 33%
- Croissance
- 5 271%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 243
- Trades
- 1490
- Gagner
- 75%
- Facteur de profit
- 1.86
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 1 009%
- Abonnés
- 92
- Semaines
- 34
- Trades
- 746
- Gagner
- 79%
- Facteur de profit
- 3.76
- DD max.
- 21%
- Croissance
- 1 790%
- Abonnés
- 3
- Semaines
- 163
- Trades
- 652
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 3.16
- DD max.
- 38%
- Croissance
- 227%
- Abonnés
- 17
- Semaines
- 64
- Trades
- 576
- Gagner
- 57%
- Facteur de profit
- 1.44
- DD max.
- 22%
- Croissance
- 558%
- Abonnés
- 22
- Semaines
- 134
- Trades
- 1257
- Gagner
- 78%
- Facteur de profit
- 1.64
- DD max.
- 26%
- Croissance
- 304%
- Abonnés
- 21
- Semaines
- 78
- Trades
- 463
- Gagner
- 49%
- Facteur de profit
- 1.42
- DD max.
- 17%
- Croissance
- 1 248%
- Abonnés
- 7
- Semaines
- 34
- Trades
- 485
- Gagner
- 74%
- Facteur de profit
- 3.38
- DD max.
- 11%
- Croissance
- 738%
- Abonnés
- 33
- Semaines
- 50
- Trades
- 155
- Gagner
- 95%
- Facteur de profit
- 2.16
- DD max.
- 34%
- Croissance
- 1 661%
- Abonnés
- 76
- Semaines
- 219
- Trades
- 5550
- Gagner
- 63%
- Facteur de profit
- 1.68
- DD max.
- 21%
L'abonné accepte tous les risques d'exécution lors de l’abonnement à un signal. Les statistiques historiques ne peuvent garantir aucune rentabilité dans le futur.