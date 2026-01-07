SignauxSections
Nhlanganiso Dladla

ThePursuit

Nhlanganiso Dladla
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
19
Bénéfice trades:
6 (31.57%)
Perte trades:
13 (68.42%)
Meilleure transaction:
77.88 ZAR
Pire transaction:
-43.31 ZAR
Bénéfice brut:
216.54 ZAR (9 410 pips)
Perte brute:
-269.37 ZAR (27 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (96.80 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
96.80 ZAR (2)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.25
Longs trades:
15 (78.95%)
Courts trades:
4 (21.05%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-2.78 ZAR
Bénéfice moyen:
36.09 ZAR
Perte moyenne:
-20.72 ZAR
Pertes consécutives maximales:
9 (-191.77 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-191.77 ZAR (9)
Croissance mensuelle:
-99.71%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
149.77 ZAR
Maximal:
210.52 ZAR (99.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 ZAR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 ZAR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 8
US100Cash 7
US500Cash 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -9
US100Cash 8
US500Cash -4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -22K
US100Cash 4.9K
US500Cash -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +77.88 ZAR
Pire transaction: -43 ZAR
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +96.80 ZAR
Perte consécutive maximale: -191.77 ZAR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2026.01.07 20:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.07 20:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
