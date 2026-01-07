SignauxSections
Pavithran T

Trade Ecosystem

Pavithran T
0 avis
199 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2022 934%
Aixauea-Trade
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
471
Bénéfice trades:
334 (70.91%)
Perte trades:
137 (29.09%)
Meilleure transaction:
5 318.50 USD
Pire transaction:
-299.00 USD
Bénéfice brut:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Perte brute:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (4 562.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 557.10 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
49 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
33.48
Longs trades:
316 (67.09%)
Courts trades:
155 (32.91%)
Facteur de profit:
7.74
Rendement attendu:
79.47 USD
Bénéfice moyen:
128.69 USD
Perte moyenne:
-40.54 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-31.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-759.00 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.23 USD
Maximal:
1 118.10 USD (2.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.51% (1 117.60 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 326
BRNUSD 29
EURUSD 22
GBPUSD 19
USDJPY 17
USDCAD 9
GBPAUD 8
GBPJPY 7
EURGBP 7
USDCHF 6
AUDUSD 6
EURAUD 6
GBPCAD 2
EURCAD 2
NZDUSD 1
GBPNZD 1
AUDNZD 1
EURJPY 1
GBPCHF 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 32K
BRNUSD 1.9K
EURUSD 202
GBPUSD 662
USDJPY 578
USDCAD 378
GBPAUD 234
GBPJPY 116
EURGBP 351
USDCHF 11
AUDUSD 339
EURAUD 385
GBPCAD 40
EURCAD 11
NZDUSD -14
GBPNZD 14
AUDNZD -122
EURJPY 23
GBPCHF 62
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 18M
BRNUSD 28M
EURUSD 50K
GBPUSD 93K
USDJPY -66K
USDCAD -7.8K
GBPAUD 105K
GBPJPY 264K
EURGBP 11K
USDCHF -28K
AUDUSD 12K
EURAUD 59K
GBPCAD 32K
EURCAD 544
NZDUSD -3.8K
GBPNZD 41K
AUDNZD -8.9K
EURJPY 15K
GBPCHF 5.1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 318.50 USD
Pire transaction: -299 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +4 562.30 USD
Perte consécutive maximale: -31.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Aixauea-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2026.01.07 15:53
Trading operations on the account were performed for only 211 days. This comprises 15.21% of days out of the 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
80% of growth achieved within 69 days. This comprises 4.97% of days out of 1387 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 15:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 49 days
