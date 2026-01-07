- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
471
Bénéfice trades:
334 (70.91%)
Perte trades:
137 (29.09%)
Meilleure transaction:
5 318.50 USD
Pire transaction:
-299.00 USD
Bénéfice brut:
42 982.85 USD (78 234 835 pips)
Perte brute:
-5 553.71 USD (31 121 916 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (4 562.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 557.10 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
49 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
33.48
Longs trades:
316 (67.09%)
Courts trades:
155 (32.91%)
Facteur de profit:
7.74
Rendement attendu:
79.47 USD
Bénéfice moyen:
128.69 USD
Perte moyenne:
-40.54 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-31.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-759.00 USD (5)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
17.23 USD
Maximal:
1 118.10 USD (2.78%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.51% (1 117.60 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|BRNUSD
|29
|EURUSD
|22
|GBPUSD
|19
|USDJPY
|17
|USDCAD
|9
|GBPAUD
|8
|GBPJPY
|7
|EURGBP
|7
|USDCHF
|6
|AUDUSD
|6
|EURAUD
|6
|GBPCAD
|2
|EURCAD
|2
|NZDUSD
|1
|GBPNZD
|1
|AUDNZD
|1
|EURJPY
|1
|GBPCHF
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|32K
|BRNUSD
|1.9K
|EURUSD
|202
|GBPUSD
|662
|USDJPY
|578
|USDCAD
|378
|GBPAUD
|234
|GBPJPY
|116
|EURGBP
|351
|USDCHF
|11
|AUDUSD
|339
|EURAUD
|385
|GBPCAD
|40
|EURCAD
|11
|NZDUSD
|-14
|GBPNZD
|14
|AUDNZD
|-122
|EURJPY
|23
|GBPCHF
|62
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|18M
|BRNUSD
|28M
|EURUSD
|50K
|GBPUSD
|93K
|USDJPY
|-66K
|USDCAD
|-7.8K
|GBPAUD
|105K
|GBPJPY
|264K
|EURGBP
|11K
|USDCHF
|-28K
|AUDUSD
|12K
|EURAUD
|59K
|GBPCAD
|32K
|EURCAD
|544
|NZDUSD
|-3.8K
|GBPNZD
|41K
|AUDNZD
|-8.9K
|EURJPY
|15K
|GBPCHF
|5.1K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +5 318.50 USD
Pire transaction: -299 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +4 562.30 USD
Perte consécutive maximale: -31.20 USD
