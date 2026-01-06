SignauxSections
hao hu

TCEXAU

hao hu
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 1%
Exness-MT5Real31
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
3 (17.64%)
Perte trades:
14 (82.35%)
Meilleure transaction:
24.97 USD
Pire transaction:
-3.54 USD
Bénéfice brut:
26.20 USD (26 196 pips)
Perte brute:
-24.74 USD (24 755 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (1.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.97 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
74.26%
Charge de dépôt maximale:
75.61%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
27 minutes
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
17 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.09 USD
Bénéfice moyen:
8.73 USD
Perte moyenne:
-1.77 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-23.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-23.59 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.46%
Algo trading:
35%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.69 USD
Maximal:
23.59 USD (18.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
18.86% (23.59 USD)
Par fonds propres:
20.46% (22.91 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.97 USD
Pire transaction: -4 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1.23 USD
Perte consécutive maximale: -23.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.06 18:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 18:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 18:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 17:32
Share of trading days is too low
2026.01.06 17:32
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.06 17:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.06 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.06 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.06 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
