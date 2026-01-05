- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
88 823.69 GBP
Pire transaction:
0.00 GBP
Bénéfice brut:
88 823.69 GBP (12 344 pips)
Perte brute:
0.00 GBP
Gains consécutifs maximales:
1 (88 823.69 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
88 823.69 GBP (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.46%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
1 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
88 823.69 GBP
Bénéfice moyen:
88 823.69 GBP
Perte moyenne:
0.00 GBP
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 GBP)
Perte consécutive maximale:
0.00 GBP (0)
Croissance mensuelle:
8.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
0.00 GBP (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 GBP)
Par fonds propres:
0.15% (1 580.06 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD!
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD!
|115K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD!
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +88 823.69 GBP
Pire transaction: -0 GBP
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +88 823.69 GBP
Perte consécutive maximale: -0.00 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BullWaves-LIVE" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
9%
0
0
USD
USD
1.1M
GBP
GBP
0
0%
1
100%
100%
n/a
88 823.69
GBP
GBP
0%
1:500