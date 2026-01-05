- Croissance
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real31
|6.83 × 12
Key characteristics:
-
Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices
-
Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution
-
Risk per trade: Low to moderate
-
Stop Loss & Take Profit: Always used
-
Drawdown control: Strict rules applied
-
Trading style: Intraday / Short-term swings
-
No martingale, no grid, no averaging down
The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.