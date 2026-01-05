SignauxSections
Galin Vasilev

BitGame

Galin Vasilev
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
FTMO-Server3
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
42
Bénéfice trades:
15 (35.71%)
Perte trades:
27 (64.29%)
Meilleure transaction:
13.84 USD
Pire transaction:
-226.06 USD
Bénéfice brut:
139.27 USD (5 760 pips)
Perte brute:
-665.89 USD (8 165 pips)
Gains consécutifs maximales:
2 (19.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
19.76 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.27
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
8 minutes
Facteur de récupération:
-1.00
Longs trades:
21 (50.00%)
Courts trades:
21 (50.00%)
Facteur de profit:
0.21
Rendement attendu:
-12.54 USD
Bénéfice moyen:
9.28 USD
Perte moyenne:
-24.66 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-442.36 USD)
Perte consécutive maximale:
-442.36 USD (5)
Croissance mensuelle:
-5.27%
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
529.02 USD
Maximal:
529.02 USD (5.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 41
US500.cash 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -527
US500.cash 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -2.4K
US500.cash 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.84 USD
Pire transaction: -226 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +19.76 USD
Perte consécutive maximale: -442.36 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real31
6.83 × 12
Key characteristics:

  • Instruments: XAUUSD (Gold), selected FX pairs and indices

  • Strategy: Hedged trading / Risk-balanced execution

  • Risk per trade: Low to moderate 

  • Stop Loss & Take Profit: Always used

  • Drawdown control: Strict rules applied

  • Trading style: Intraday / Short-term swings

  • No martingale, no grid, no averaging down

The signal focuses on capital preservation first, aiming for consistent growth rather than aggressive returns.


Aucun avis
2026.01.05 22:11
80% of trades performed within 1 days. This comprises 4.76% of days out of the 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
