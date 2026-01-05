SignauxSections
Hizbullah Mangal

Aurox AI

Hizbullah Mangal
0 avis
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-Live17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
0
Bénéfice trades:
0 (0.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
0.00 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
0.00 USD
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
0 (0.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
0.00 USD (0)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
0.00 USD
Bénéfice moyen:
0.00 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aurox AI – Gold Trading Signal Description

This signal is powered by Aurox AI, an advanced artificial intelligence trading system currently in active development and testing.

Aurox AI is engineered exclusively for XAUUSD (Gold) and is built around a selective execution model. The system does not trade continuously or chase market movement. Instead, it waits for precise internal conditions to align before executing trades, prioritizing accuracy, control, and risk efficiency.

The core of Aurox AI combines:

  • Rule-based institutional trading logic

  • Multiple adaptive AI models

  • Advanced market condition filtering

The objective of Aurox AI is maximum trade precision, focusing on high-probability setups rather than trade frequency. Every position is treated as an independent decision, with strict internal validation before execution.

This signal represents real testing data from an unreleased AI system, allowing users to follow the development phase of Aurox AI before its official public launch.

Aurox AI is designed for traders who value discipline, structure, and long-term consistency, rather than aggressive or uncontrolled strategies.


Aucun avis
2026.01.05 19:09
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 19:09
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.05 19:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.05 19:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 19:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
