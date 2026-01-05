- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-14
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.14 × 187
|
Exness-MT5Real8
|2.81 × 48
|
ZeroMarkets-Live
|13.59 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|18.23 × 13
Perdagangan ini 100% dilakukan oleh EA ( Expert Advisors )
Saya memulai di Awal Tahun 2026 dengan modal awal 200 USD
200 USD memakai lot 0.01
Dan kedepanya jika Balance mencapai kelipatan, contoh 400 USD
maka otomatis lot akan berubah di 0.02
__
200 usd - lot 0.01
400 usd - lot 0.02
600 usd - lot 0.03 dst
tetapi jika ada penurunan balance contoh dari 400 usd ke 350 usd maka lot akan otomatis mengikuti
dari yg awalnya 400 usd lot 0.02 menjadi 350 usd 0.01.
HANYA SINGLE ENTRY.
SL OTOMATIS
TRAILLING STOP
USD
USD
USD