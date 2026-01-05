SignauxSections
Petrus Eko Kristanto

Kris MGMT 200 USD

Petrus Eko Kristanto
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -7%
Exness-MT5Real6
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
50
Bénéfice trades:
30 (60.00%)
Perte trades:
20 (40.00%)
Meilleure transaction:
5.00 USD
Pire transaction:
-4.83 USD
Bénéfice brut:
20.12 USD (20 095 pips)
Perte brute:
-33.73 USD (33 742 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (2.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.74 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Activité de trading:
52.01%
Charge de dépôt maximale:
24.66%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
50
Temps de détention moyen:
1 minute
Facteur de récupération:
-0.73
Longs trades:
32 (64.00%)
Courts trades:
18 (36.00%)
Facteur de profit:
0.60
Rendement attendu:
-0.27 USD
Bénéfice moyen:
0.67 USD
Perte moyenne:
-1.69 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-9.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-9.56 USD (2)
Algo trading:
88%
Prélèvement par solde:
Absolu:
18.19 USD
Maximal:
18.58 USD (9.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.27% (18.58 USD)
Par fonds propres:
1.82% (3.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -14
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.00 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +2.78 USD
Perte consécutive maximale: -9.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real17
0.00 × 3
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
Exness-MT5Real7
1.14 × 187
Exness-MT5Real8
2.81 × 48
ZeroMarkets-Live
13.59 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
18.23 × 13
Perdagangan ini 100% dilakukan oleh EA (  Expert Advisors )

Saya memulai di Awal Tahun 2026 dengan modal awal 200 USD

200 USD memakai lot 0.01

Dan kedepanya jika Balance mencapai kelipatan, contoh 400 USD 

maka otomatis lot akan berubah di 0.02 

__

200 usd - lot 0.01

400 usd - lot 0.02

600 usd - lot 0.03 dst


tetapi jika ada penurunan balance contoh dari 400 usd ke 350 usd maka lot akan otomatis mengikuti

dari yg awalnya 400 usd lot 0.02 menjadi 350 usd 0.01.


HANYA SINGLE ENTRY.

SL OTOMATIS

TRAILLING STOP



Aucun avis
2026.01.05 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 19:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 18:09
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 18:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.05 18:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 18:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
