Ananda Putra

Liaww

Ananda Putra
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -35%
HFMarketsGlobal-Live5
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
14 (58.33%)
Perte trades:
10 (41.67%)
Meilleure transaction:
877 774.43 IDR
Pire transaction:
-948 076.73 IDR
Bénéfice brut:
1 924 900.00 IDR (5 417 pips)
Perte brute:
-3 481 853.21 IDR (2 251 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (481 830.08 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 125 673.73 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
11.68%
Charge de dépôt maximale:
91.09%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
7 (29.17%)
Courts trades:
17 (70.83%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-64 873.05 IDR
Bénéfice moyen:
137 492.86 IDR
Perte moyenne:
-348 185.32 IDR
Pertes consécutives maximales:
5 (-823 363.57 IDR)
Perte consécutive maximale:
-948 076.73 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 662 780.25 IDR
Maximal:
1 807 777.25 IDR (39.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.15% (1 796 367.25 IDR)
Par fonds propres:
3.49% (62 949.31 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDb 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDb -157
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDb 3.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +877 774.43 IDR
Pire transaction: -948 077 IDR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +481 830.08 IDR
Perte consécutive maximale: -823 363.57 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 15:06
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.05 15:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 13:04
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.05 13:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 13:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Liaww
30 USD par mois
-35%
0
0
USD
1.4M
IDR
1
0%
24
58%
12%
0.55
-64 873.05
IDR
39%
1:400
