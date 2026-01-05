- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
24
Bénéfice trades:
14 (58.33%)
Perte trades:
10 (41.67%)
Meilleure transaction:
877 774.43 IDR
Pire transaction:
-948 076.73 IDR
Bénéfice brut:
1 924 900.00 IDR (5 417 pips)
Perte brute:
-3 481 853.21 IDR (2 251 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (481 830.08 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 125 673.73 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
-0.13
Activité de trading:
11.68%
Charge de dépôt maximale:
91.09%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
-0.86
Longs trades:
7 (29.17%)
Courts trades:
17 (70.83%)
Facteur de profit:
0.55
Rendement attendu:
-64 873.05 IDR
Bénéfice moyen:
137 492.86 IDR
Perte moyenne:
-348 185.32 IDR
Pertes consécutives maximales:
5 (-823 363.57 IDR)
Perte consécutive maximale:
-948 076.73 IDR (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 662 780.25 IDR
Maximal:
1 807 777.25 IDR (39.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.15% (1 796 367.25 IDR)
Par fonds propres:
3.49% (62 949.31 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDb
|-157
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDb
|3.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsGlobal-Live5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Aucun avis
