SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Follow 4
Ade Triani Mujiya Sari

Follow 4

Ade Triani Mujiya Sari
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 3%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14
Bénéfice trades:
13 (92.85%)
Perte trades:
1 (7.14%)
Meilleure transaction:
1.78 USD
Pire transaction:
-7.12 USD
Bénéfice brut:
7.44 USD (512 pips)
Perte brute:
-7.12 USD (349 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (7.44 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7.44 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
149.28%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
12 (85.71%)
Courts trades:
2 (14.29%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
0.02 USD
Bénéfice moyen:
0.57 USD
Perte moyenne:
-7.12 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-7.12 USD)
Perte consécutive maximale:
-7.12 USD (1)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
7.12 USD (40.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.83% (7.12 USD)
Par fonds propres:
66.47% (6.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 163
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.78 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +7.44 USD
Perte consécutive maximale: -7.12 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 8
Pepperstone-Edge01
0.50 × 2
Axi-US12-Live
0.64 × 11
VantageInternational-Live 3
0.86 × 7
VantageInternational-Live 22
1.00 × 4
OctaFX-Real3
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.17 × 6
ICMarketsSC-Live17
6.00 × 3
Fyntura-Live
10.87 × 15
Aucun avis
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.05 16:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 16:06
A large drawdown may occur on the account again
2026.01.05 15:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 14:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 12:04
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2026.01.05 12:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 12:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
