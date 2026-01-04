- Croissance
Trades:
83
Bénéfice trades:
73 (87.95%)
Perte trades:
10 (12.05%)
Meilleure transaction:
23.60 UST
Pire transaction:
-5.40 UST
Bénéfice brut:
365.92 UST (6 859 pips)
Perte brute:
-64.29 UST (234 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (65.39 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
82.26 UST (14)
Ratio de Sharpe:
0.81
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
12 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
22.78
Longs trades:
57 (68.67%)
Courts trades:
26 (31.33%)
Facteur de profit:
5.69
Rendement attendu:
3.63 UST
Bénéfice moyen:
5.01 UST
Perte moyenne:
-6.43 UST
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.45 UST)
Perte consécutive maximale:
-5.40 UST (1)
Croissance mensuelle:
4.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 UST
Maximal:
13.24 UST (4.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|68
|EURUSD+
|13
|XAUUSD+
|1
|NAS100
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPUSD+
|269
|EURUSD+
|25
|XAUUSD+
|2
|NAS100
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPUSD+
|4.7K
|EURUSD+
|451
|XAUUSD+
|186
|NAS100
|1.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
