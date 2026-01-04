SignauxSections
Ihor Bortniak

IBX

Ihor Bortniak
0 avis
8 semaines
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
73 (87.95%)
Perte trades:
10 (12.05%)
Meilleure transaction:
23.60 UST
Pire transaction:
-5.40 UST
Bénéfice brut:
365.92 UST (6 859 pips)
Perte brute:
-64.29 UST (234 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (65.39 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
82.26 UST (14)
Ratio de Sharpe:
0.81
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
12 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
22.78
Longs trades:
57 (68.67%)
Courts trades:
26 (31.33%)
Facteur de profit:
5.69
Rendement attendu:
3.63 UST
Bénéfice moyen:
5.01 UST
Perte moyenne:
-6.43 UST
Pertes consécutives maximales:
3 (-0.45 UST)
Perte consécutive maximale:
-5.40 UST (1)
Croissance mensuelle:
4.22%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 UST
Maximal:
13.24 UST (4.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 UST)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 68
EURUSD+ 13
XAUUSD+ 1
NAS100 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 269
EURUSD+ 25
XAUUSD+ 2
NAS100 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 4.7K
EURUSD+ 451
XAUUSD+ 186
NAS100 1.3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.60 UST
Pire transaction: -5 UST
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +65.39 UST
Perte consécutive maximale: -0.45 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Aucun avis
2026.01.04 22:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.04 22:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
