Hitesh Sharda

Samarkand

Hitesh Sharda
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 80 USD par mois
croissance depuis 2025 15%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
26
Bénéfice trades:
22 (84.61%)
Perte trades:
4 (15.38%)
Meilleure transaction:
238.55 USD
Pire transaction:
-104.15 USD
Bénéfice brut:
819.90 USD (143 594 pips)
Perte brute:
-209.74 USD (49 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (208.61 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
421.63 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.37
Activité de trading:
34.51%
Charge de dépôt maximale:
35.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
4.40
Longs trades:
14 (53.85%)
Courts trades:
12 (46.15%)
Facteur de profit:
3.91
Rendement attendu:
23.47 USD
Bénéfice moyen:
37.27 USD
Perte moyenne:
-52.44 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-104.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-104.15 USD (1)
Croissance mensuelle:
271.07%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.75 USD
Maximal:
138.80 USD (42.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.05% (138.80 USD)
Par fonds propres:
5.04% (17.01 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDm 15
EURUSDm 2
USDJPYm 2
GBPAUDm 2
XAUUSDm 1
USDCADm 1
USOILm 1
GBPUSDm 1
USTECm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDm 547
EURUSDm 31
USDJPYm -57
GBPAUDm 10
XAUUSDm 72
USDCADm 2
USOILm -5
GBPUSDm 5
USTECm 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDm 86K
EURUSDm 76
USDJPYm -177
GBPAUDm 14
XAUUSDm 7.3K
USDCADm 4
USOILm -23
GBPUSDm 9
USTECm 499
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +238.55 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +208.61 USD
Perte consécutive maximale: -104.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real31" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

I trade with strict risk management and full discipline. Capital protection is my first priority. No martingale, no over-leverage, no gambling. Trades are transparent, logical, and controlled. Growth is steady, realistic, and long-term focused.
Aucun avis
2026.01.03 12:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.03 11:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 11:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
