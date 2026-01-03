- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1
|
1
|
1
|
1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|18K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
🔱 JaysFi – Precision Trading Signals
JaysFi delivers high-probability trading signals for Gold (XAUUSD), Forex, and Crypto, built on market structure, price action, and macro fundamentals—not hype, not indicators overload.
We focus on institutional logic, risk-controlled entries, and clear execution plans designed for intraday and swing traders who value consistency over gambling.
What you get:
✔️ Gold, Forex & Crypto trade setups
✔️ Clear entry, stop loss & take profit
✔️ Market structure & breakout-based analysis
✔️ Fundamental alignment for higher conviction
✔️ Discipline-first risk management
JaysFi is not about more trades.
It’s about the right trades.
