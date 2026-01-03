SignauxSections
Jayson Lara Esporna

JaysFi

Jayson Lara Esporna
0 avis
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 18%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1
Bénéfice trades:
1 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
1.77 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
1.77 USD (17 650 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
1 (1.77 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1.77 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
87.50%
Charge de dépôt maximale:
24.97%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
0 (0.00%)
Courts trades:
1 (100.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
1.77 USD
Bénéfice moyen:
1.77 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
9.88% (0.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 1
1
1
1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 2
1 2
1 2
1 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 18K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1.77 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +1.77 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
🔱 JaysFi – Precision Trading Signals

JaysFi delivers high-probability trading signals for Gold (XAUUSD), Forex, and Crypto, built on market structure, price action, and macro fundamentals—not hype, not indicators overload.

We focus on institutional logic, risk-controlled entries, and clear execution plans designed for intraday and swing traders who value consistency over gambling.

What you get:
✔️ Gold, Forex & Crypto trade setups
✔️ Clear entry, stop loss & take profit
✔️ Market structure & breakout-based analysis
✔️ Fundamental alignment for higher conviction
✔️ Discipline-first risk management

JaysFi is not about more trades.
It’s about the right trades.


Aucun avis
2026.01.03 07:14
Share of trading days is too low
2026.01.03 07:14
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.03 06:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 06:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.03 06:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.03 06:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.03 06:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
