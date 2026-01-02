- Croissance
Trades:
1 464
Bénéfice trades:
970 (66.25%)
Perte trades:
494 (33.74%)
Meilleure transaction:
110.35 NZD
Pire transaction:
-31.82 NZD
Bénéfice brut:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Perte brute:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (133.65 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.50 NZD (27)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.93%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
322
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
4.04
Longs trades:
685 (46.79%)
Courts trades:
779 (53.21%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
0.78 NZD
Bénéfice moyen:
3.10 NZD
Perte moyenne:
-3.76 NZD
Pertes consécutives maximales:
41 (-165.07 NZD)
Perte consécutive maximale:
-170.58 NZD (18)
Croissance mensuelle:
91.61%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.91 NZD
Maximal:
283.66 NZD (14.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.65% (283.66 NZD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 NZD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1464
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|899
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Meilleure transaction: +110.35 NZD
Pire transaction: -32 NZD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +133.65 NZD
Perte consécutive maximale: -165.07 NZD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|0.47 × 108
|
BlackBullMarkets-Live
|2.99 × 180
|
FBS-Real-8
|5.00 × 1
Aucun avis