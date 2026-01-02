SignauxSections
Dani Kurniawan

DK

Dani Kurniawan
0 avis
Fiabilité
6 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 148%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 464
Bénéfice trades:
970 (66.25%)
Perte trades:
494 (33.74%)
Meilleure transaction:
110.35 NZD
Pire transaction:
-31.82 NZD
Bénéfice brut:
3 002.33 NZD (161 845 pips)
Perte brute:
-1 856.72 NZD (105 752 pips)
Gains consécutifs maximales:
43 (133.65 NZD)
Bénéfice consécutif maximal:
167.50 NZD (27)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.93%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
322
Temps de détention moyen:
5 minutes
Facteur de récupération:
4.04
Longs trades:
685 (46.79%)
Courts trades:
779 (53.21%)
Facteur de profit:
1.62
Rendement attendu:
0.78 NZD
Bénéfice moyen:
3.10 NZD
Perte moyenne:
-3.76 NZD
Pertes consécutives maximales:
41 (-165.07 NZD)
Perte consécutive maximale:
-170.58 NZD (18)
Croissance mensuelle:
91.61%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.91 NZD
Maximal:
283.66 NZD (14.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.65% (283.66 NZD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 NZD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1464
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 899
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +110.35 NZD
Pire transaction: -32 NZD
Gains consécutifs maximales: 27
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +133.65 NZD
Perte consécutive maximale: -165.07 NZD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live04
0.00 × 2
FBS-Real-6
0.00 × 1
FBS-Real-10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Axi-US06-Live
0.47 × 108
BlackBullMarkets-Live
2.99 × 180
FBS-Real-8
5.00 × 1
Aucun avis
2026.01.02 20:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 20:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
