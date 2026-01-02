SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAUUSDx SAFE TRADER
Mochamad Dhani Dharmawan

XAUUSDx SAFE TRADER

Mochamad Dhani Dharmawan
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2026 -4%
Bybit-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
147
Bénéfice trades:
121 (82.31%)
Perte trades:
26 (17.69%)
Meilleure transaction:
7.98 UST
Pire transaction:
-34.98 UST
Bénéfice brut:
364.92 UST (36 445 pips)
Perte brute:
-409.63 UST (39 889 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (76.39 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
76.39 UST (22)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
82.39%
Charge de dépôt maximale:
80.94%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
178
Temps de détention moyen:
13 minutes
Facteur de récupération:
-0.24
Longs trades:
144 (97.96%)
Courts trades:
3 (2.04%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.30 UST
Bénéfice moyen:
3.02 UST
Perte moyenne:
-15.76 UST
Pertes consécutives maximales:
2 (-58.17 UST)
Perte consécutive maximale:
-58.17 UST (2)
Croissance mensuelle:
-4.08%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
69.67 UST
Maximal:
185.33 UST (15.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
15.90% (185.57 UST)
Par fonds propres:
64.29% (677.24 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ -43
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ -3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +7.98 UST
Pire transaction: -35 UST
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +76.39 UST
Perte consécutive maximale: -58.17 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Trading stratégique de l’or reposant sur un système éprouvé pour une croissance durable. Axé sur des entrées à forte probabilité, une prise de profit rapide et une solide protection du capital dans des conditions de marché dynamiques.
Aucun avis
2026.01.02 14:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 12:56
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.02 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
XAUUSDx SAFE TRADER
30 USD par mois
-4%
0
0
USD
1K
UST
1
100%
147
82%
82%
0.89
-0.30
UST
64%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.